ميركل: على المجتمع الدولي مواصلة الحوار مع حركة طالبان

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع حركة طالبان ” للحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ نشر قوات حلف شمال الأطلسي”.

وأوضحت ميركل أمام النواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الأربعاء قائلة ” يجب أن يتمثل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عاماً الماضية في أفغانستان”.

وشددت المستشارة الألمانية على أنه يتعين على المجتمع الدولي كذلك التحاور حول هذا الأمر مع طالبان”.

وقالت إن طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان، مضيفة أن “هذا الواقع الجديد مرير لكن علينا مواجهته”، على حد قولها.

وفي إشارة إلى التقدم المحرز في أفغانستان منذ عام 2001، أكدت المستشارة الألمانية أن “نحو 70% من الأفغان يمكنهم الآن الحصول على مياه الشرب بينما كانوا 20% فقط قبل عشرين عاماً”.

كما انخفض عدد الوفيات لدى الأطفال إلى النصف خلال عشرين عاماً، بحسب ما قالت.

وفيما يخص الوضع هناك، قالت ميركل التي ستغادر منصبها الشهر القادم “في التاريخ تحتاج الكثير من الأشياء إلى الصبر، لهذا يجب ألا ننسى أفغانستان، ولن ننساها”.

وقالت ميركل التي نشأت في جمهورية ألمانيا الديموقراطية الشيوعية السابقة قبل أن تبدأ مسيرتها السياسية على أنقاض جدار برلين “ما زلت مقتنعة بأنه لا يمكن لأي عنف ولأي عقيدة أن توقف التطلع إلى العدالة والسلام”.

استمرار عمليات الإجلاء من مطار كابل(رويترز)

ألمانيا تواصل الإجلاء

من ناحية أخرى نقلت رويترز عن مصدرين أن المستشارة الألمانية أبلغت النواب المحافظين أن ألمانيا ستواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان، لكنها قالت إن ذلك لن يكون ممكنا إلا مع الولايات المتحدة.

ونقل مصدر عن ميركل قوله “لن يكون هناك مسار خاص لألمانيا، يجري الاتفاق على جميع الخطوات عن كثب مع الشركاء”.

ولم تتمخض المحادثات بين قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس الثلاثاء عن تمديد الموعد النهائي للإجلاء لما بعد 31 أغسطس/آب.

وقالت ميركل أمس إن هناك مناقشات مكثفة بشأن ما إذا كان مطار يديره مدنيون في كابل يمكن استخدامه بعد ذلك الموعد، في وقت لا يزال الآلاف الذين يودون المغادرة قبل موعد الإجلاء ينقضي في 31 أغسطس.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الجيش الألماني نقل حتى الآن 4500 شخص جوا من أفغانستان، نحو 3700 من هؤلاء مواطنون أفغان تشكل النساء والفتيات نصفهم تقريبا.

كانت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه.آر.دي) قد ذكرت في وقت سابق أن عمليات الإجلاء الألمانية قد تتوقف اليوم الأربعاء على أقرب تقدير.

وقال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إنه تم إجلاء نحو 19 ألف شخص من كابل أمس، ما يرفع العدد الإجمالي لمن تم نقلهم جوا من أفغانستان منذ 14 أغسطس إلى 82 ألف و300 شخص.

وأوضح أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ساعدت 42 رحلة جوية عسكرية أمريكية و48 رحلة من التحالف في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية.