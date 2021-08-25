مع الحكيم.. الحل الأمثل للتغلب على الإمساك عند الأطفال (فيديو)

يُعد الإمساك أمرًا شائعًا في مراحل الطفولة المختلفة، خاصةً عندما يتم تدريب الطفل على استخدام المرحاض في عمر يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ما يسبب توترا وضغطا لكل من الأم والطفل.

وفي حلقة مخصصة للنقاش حول هذا الموضوع في برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر أوضحت أخصائية التغذية أفياء المصري أن من أعراض الإمساك عند الأطفال:

عدم التبرز 3 مرات على الأقل في الأسبوع.

البراز الكبير والصلب.

البراز المشابه لـ”فضلات الأرانب” أو الحبيبات الصغيرة.

الشعور بألم أو إجهاد عند التبرز.

النزيف أثناء أو بعد التبرز بسبب صلابة البراز وكبر حجمه.

ضعف الشهية أو ألم في المعدة يتحسن بعد التبرز.

وأشارت الدكتورة أفياء أن السراويل المتسخة قد تكون علامة على الإمساك إذا كان الطفل أكبر من عام، حيث قد يتسرب سيلان البراز وهو ما يسمى بالتلوث الفائض.

وأوضحت أن أسباب الإمساك عند الأطفال عديدة ومختلفة أهمها:

تناول الأم مكملات الحديد أو الكالسيوم في حالة الرضاعة الطبيعة.

عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات.

قلة استهلاك السوائل.

الشعور بالضغط أو التوتر أثناء التدريب على استخدام المرحاض.

الشعور بالقلق أو التغيير في نمط الحياة مثل الانتقال من المنزل أو ولادة طفل جديد أو بدء الحضانة أو المدرسة.

ما الحل الأمثل للتغلب على الإمساك عند الاطفال؟

أكدت خبيرة التغذية أن علاج الإمساك يعتمد على عمر الطفل، وكلما طالت مدة إصابة الطفل بالإمساك زادت صعوبة عودته إلى طبيعته، لذا يجب الحصول على المساعدة في وقت مبكر.

وغالبًا ما يُنصح بالملينات والأطعمة الغنية بالألياف والسوائل للأطفال الذين يتناولون الأطعمة الصلبة، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي.

وفي حالة الأطفال الرضع أقل من 6 أشهر سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، يجب إضافة كمية من الماء تتراوح بين 120 ملتر بين الوجبات الغذائية.

وإذا كان الطفل في عمر عام أو أكبر يجب زيادة كمية السوائل غير المشتقة من منتجات الألبان والألياف التي يحصل عليها كل يوم، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه وعصائر الفاكهة التي تحتوي على “السوربيتول” كالبرقوق والمانجو والكمثرى والتفاح الطبيعية بدون إضافة سكر، والخضروات كالبروكلي والبازلاء والفول.

أيضا يجب التقليل من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الإمساك، مثل الأطعمة الدهنية قليلة الألياف، والتأكد من خروج الطفل ليلعب ما لا يقل عن مدة 30 إلى 60 دقيقة في اليوم، حيث تحافظ حركة الجسم على حركة الأمعاء أيضًا.

ويجب تشجيع الطفل على استخدام الحمام في أوقات منتظمة خلال اليوم، خاصة بعد 20 دقيقة من الوجبات وعندما يشعر بالحاجة إلى الذهاب.