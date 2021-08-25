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شاهد: شاب هندي يتعرض للضرب المبرح والسرقة لمجرد أنه مسلم

بائع أساور مسلم يتعرض للضرب المبرح والسرقة في مدينة إندور الهندية (مواقع التواصل)
بائع أساور مسلم يتعرض للضرب المبرح والسرقة في مدينة إندور الهندية (مواقع التواصل)
25/8/2021

تعرض بائع أساور هندي -يبلغ من العمر 25 عامًا- للضرب المبرح على يد مجموعة من الأشخاص في مدينة إندور بولاية ماديا بارادش الهندية يوم الأحد الماضي لمجرد أنه مسلم.

وفي مقطع فيديو للحادث انتشر على مواقع التواصل، يمكن رؤية أشخاص ينهالون بالضرب المبرح على بائع الأساور على مرأى ومسمع من المارة في المنطقة، كما يُسمع صوت المهاجمين وهم يستخدمون لغة مسيئة وشتائم عنصرية.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر بالشرطة قولها إنه تم تسجيل بلاغ بالواقعة في ساعة متأخرة من الليل بعد أن تجمع أشخاص خارج مركز الشرطة للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المعتدين.

ونقلاً عن تحقيق أجرته الشرطة، قال وزير الداخلية بالولاية ناروتام ميشرا إن الرجل تعرض للهجوم بعد أن أدرك الناس أنه كان يستخدم اسمًا هندوسيًا مزيفًا لإدارة أعماله. “تبين أن الرجل كان يبيع أساور باسم هندوسي. كان لديه بطاقتان بأسماء مختلفة، وتم استعادتهما”.

وفي مقطع الفيديو يظهر رجل وهو يأخذ أساور من حقيبة ويقول “خذوا ما تريدون. لا ينبغي رؤيته في هذه المنطقة بعد الآن”، ثم يطلب من الجمهور التقدم والاشتراك بضرب البائع. وفي وقت لاحق، تقدم من 3 إلى 4 رجال وانهالوا عليه ضربا.

من جانبه قال بائع الأساور في محضر الشرطة “سألوني عن اسمي أولاً، فقلت (تسليم) فبدأوا بضربي فورا وأخذوا مني 10 آلاف روبية أيضا كنت أحملها وأتلفوا الأساور وغيرها من الأشياء التي كانت معي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية

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