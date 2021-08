دراسة: بطء التلقيح ضد كورونا سيكبّد الاقتصاد العالمي 2300 مليار دولار

أظهرت دراسة نشرت اليوم الأربعاء أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.

ووفقاً للدراسة فإن الدول التي تلقح أقلّ من 60% من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 2.300 مليار دولار.

ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث (ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت) فإن النسبة تناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.

ونبهت الدراسة إلى أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة ما يؤدي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.

