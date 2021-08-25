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طالبان تكشف ملامح نظام الحكم الجديد في أفغانستان (فيديو)

قياديون من حركة طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني (الجزيرة)
قياديون من حركة طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني (الجزيرة)
24/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202101:10 AM (مكة المكرمة)

كشف المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، اليوم الثلاثاء، عن الإطار العام لنظام الحكم في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا تغيير في موعد انسحاب القوات الأجنبية.

وأكد نعيم أن نظام الحكم في أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي من البلاد سيكون إسلاميًا و”بما يتناسب مع وضع البلد”، على حد تعبيره، مضيفًا “سيؤخذ وضع الشعب واستقراره في الاعتبار، وهذا هو الأساس، ولن نأتي بأنظمة من الخارج، والقرارات ستُتخذ حسب مصالح البلد والشعب”.

وفي معرض رده عن سؤال بخصوص تطبيق الحدود، قال المتحدث باسم طالبان “نحن مسلمون، والقرآن كتابنا جميعًا، والأحاديث النبوية الشريفة أصلٌ من أصول ديننا، وجاء في القرآن الكريم (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)، ونحن عندما نؤمن بالله نؤمن إيمانًا كاملًا، وكل ما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى فهو منهجنا ونبراس حياتنا”.

وتابع “الثوابت لا تتغير أو تتشظى وفق الأهواء، ولن نبيع ديننا مهما كانت المغريات، ولأن لكل شعب أعرافه ومبادئه، نتفهم ذلك ونأخذه ضمن اعتبارنا، ولن نسمح لأحد أن يغيّر عقيدة الشعب أو فِكره الثقافي”.

وبشأن الانسحاب الأمريكي من بلاده، قال المتحدث باسم الحركة “لن يتغير الانسحاب عن موعده المقرر نهاية الشهر الجاري”، مشدّدا على أن الحركة ترفض تمديد هذا الموعد لا سيّما وأنه لا مبرر له.

واستطرد “لا نتوقع أن يُطلب منا تمديد مهلة للإجلاء”، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها إمكانات مادية ولوجستية تسمح لها بتكثيف عمليات الإخلاء قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزارة الدفاع (البنتاغون) قالوا إنه لا جديد بهذا الشأن، ما يعني أن الاتفاق على حاله ولن يتغير.

وبشأن الفوضى في مطار كابل ووقوع ضحايا جراء التدافع، أبدى نعيم أسفه لما وقع محمِّلا من حث الناس على الذهاب إلى المطار المسؤولية، واصفًا الخطوة بـ”غير الحكيمة وغير المرتبة بالمرة”.

وفي معرض جوابه عن سؤال بشأن سيطرة طالبان على مطار كابل بعد 31 من أغسطس/آب الجاري، رد المتحدث باسم الحركة بالإيجاب ضمنيًا “لا شك في أن هذه المنطقة جزء من أرضنا، ونحن مسؤولون عن شعبنا وأرضنا، وقد تحكمنا في جميع أنحاد بلدنا، ووفرنا الأمن والأمان للمواطنين جميعًا، ومن ثم سنؤمّن المطار بالتبعية”.

وأكد نعيم أن طالبان تسعى لبناء أفغانستان وإيقاف الحرب التي دامت 40 سنة منها 20 سنة شهدت احتلال الولايات المتحدة لها، في إشارة إلى ما بعد أحداث 11 من سبتمبر/أيلول 2001.

المصدر : الجزيرة مباشر

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