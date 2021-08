“أراهم مثل ابنتي”.. إلهان عمر تدعو لدعم واستقبال الأفغان وتوجه رسالة للأمريكيين

وجهت نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر رسالة إنسانية لجميع المواطنين الأمريكيين، مساء أمس الثلاثاء، تدعوهم فيها لاستقبال اللاجئين الأفغان الهاربين بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، حيث ذكرتهم بالمعاناة التي واجهتها هي وابنتها ببلدها للحصول على الحرية والعيش بأمان.

وقالت إلهان “لولا كرم الشعب الكيني الذي استقبلنا كلاجئين فارين من ويلات الحرب، والجهود التي بذلها موظفو الأعمال الإنسانية التابعين للأمم التحدة، والاستقبال الحار الذي تلقيناه من الشعب الأمريكي، لما أمكنني أن أكون معكم اليوم”.

Afghan refugees deserve to know the love and care I received from the US is still here, that most of us will keep fighting for them to get here safely and will work to create an environment where they can thrive. — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 24, 2021

As someone who knows how much hate can destroy and the power of what love can build, I remain optimistic that love will have the last word. Let’s continue to pray for all the displaced people around the world and for peace ✌🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 24, 2021

وركزت النائبة ذات الأصل الصومالي على معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف الحروب ومآسيها قائلة “أعلم حال هؤلاء الأطفال حين يكونوا بعائلة تسعى للأمان ببلد مزقته الحرب”، مُشيرة لما واجهته وعائلتها لحظة فرارها من الصومال.

I know what it’s like to be the child in a family scrambling for safety in a war-torn country. I also know intimately the difference between making it out and not making it out. pic.twitter.com/wa3mns0lKr — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 24, 2021

وذكّرت إلهان عمر برحلة النضال التي يمر بها الأطفال خلال الحروب والتضحيات التي تقدمها العائلات، مُشيرة إلى أن اللاجئين قد تحدوا مصاعب كتير وأحداثًا عنيفة متواصلة ويجب مساعدتهم لتخطي هذه الأزمات بدافع الإنسانية والحب لينعموا بحياة آمنة.

…to protect ours. Refugees have braved the dangerous terrain of violence against all odds with determination and hope for a safer and prosperous life. It was our family’s faith in humanity that ultimately saved my life. — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 24, 2021

وأنهت رسائلها قائلة “يستحق اللاجئون الأفغان أن يتعرفوا على الحب والرعاية التي تلقيتها بالولايات المتحدة، وأن معظمنا سيكافح لحين وصولهم لبر الأمان، ويعمل على خلق بيئة مزدهرة لهم”.

وتُعد إلهان عمر النائبة الديمقراطية بالكونغرس من المدافعين عن حقوق اللاجئين والأقليات ومواجهة الأنظمة ذات الطبائع الاستبدادية والديكتاتورية.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا من قبل الجمهوريين الرافضين لاستقبال اللاجئين مُرددين شعار الرئيس السابق دونالد ترمب “أمريكا أولًا” وداعين لوقف تدفقهم داخل البلاد وتوزيعهم على بلدان أخرى.