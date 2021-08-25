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“أراهم مثل ابنتي”.. إلهان عمر تدعو لدعم واستقبال الأفغان وتوجه رسالة للأمريكيين

النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر (مواقع التواصل)
النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر (مواقع التواصل)
25/8/2021-|آخر تحديث: 25/8/202107:08 PM (مكة المكرمة)

وجهت نائبة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر رسالة إنسانية لجميع المواطنين الأمريكيين، مساء أمس الثلاثاء، تدعوهم  فيها لاستقبال اللاجئين الأفغان الهاربين بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، حيث ذكرتهم بالمعاناة التي واجهتها هي وابنتها ببلدها للحصول على الحرية والعيش بأمان.

وقالت إلهان “لولا كرم الشعب الكيني الذي استقبلنا كلاجئين فارين من ويلات الحرب، والجهود التي بذلها موظفو الأعمال الإنسانية التابعين للأمم التحدة، والاستقبال الحار الذي تلقيناه من الشعب الأمريكي، لما أمكنني أن أكون معكم اليوم”.

وركزت النائبة ذات الأصل الصومالي على معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف الحروب ومآسيها قائلة “أعلم حال هؤلاء الأطفال حين يكونوا بعائلة تسعى للأمان ببلد مزقته الحرب”، مُشيرة لما واجهته وعائلتها لحظة فرارها من الصومال.

وذكّرت إلهان عمر برحلة النضال التي يمر بها الأطفال خلال الحروب والتضحيات التي تقدمها العائلات، مُشيرة إلى أن اللاجئين قد تحدوا مصاعب كتير وأحداثًا عنيفة متواصلة ويجب مساعدتهم لتخطي هذه الأزمات بدافع الإنسانية والحب لينعموا بحياة آمنة.

وأنهت رسائلها قائلة “يستحق اللاجئون الأفغان أن يتعرفوا على الحب والرعاية التي تلقيتها بالولايات المتحدة، وأن معظمنا سيكافح لحين وصولهم لبر الأمان، ويعمل على خلق بيئة مزدهرة لهم”.

وتُعد إلهان عمر النائبة الديمقراطية بالكونغرس من المدافعين عن حقوق اللاجئين والأقليات ومواجهة الأنظمة ذات الطبائع الاستبدادية والديكتاتورية.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا من قبل الجمهوريين الرافضين لاستقبال اللاجئين مُرددين شعار الرئيس السابق دونالد ترمب “أمريكا أولًا” وداعين لوقف تدفقهم داخل البلاد وتوزيعهم على بلدان أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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