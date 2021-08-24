البث الحي
الأخبار|أفغانستان

منصة “إير بي إن بي” تستقبل 20 ألف لاجئ أفغاني مجانا

منصة (إير. بي. إن. بي) لتأجير الشقق بين الأفراد (غيتي)
منصة (إير. بي. إن. بي) لتأجير الشقق بين الأفراد (غيتي)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202110:52 PM (مكة المكرمة)

تنوي منصة (إير. بي. إن. بي) استقبال 20 ألف لاجئ أفغاني مجانا في جميع أنحاء العالم استجابة “لأحد أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا”، وفق ما أعلن بريان تشيسكي، المؤسس المشارك لمنصة تأجير الشقق بين الأفراد، اليوم الثلاثاء.

وأوضح تشيسكي في تغريدة أن (إير. بي. إن. بي) ستسدد ثمن هذه الإقامات لكنها “لن تتمكن من (التصرف) من دون كرم مضيفيها”، طالبا من الراغبين في استقبال عائلة لاجئة مجانا الإفصاح عن ذلك لدى المنصة.

وسمحت الشركة الأمريكية، منذ 2012، لأصحاب المنازل بتقديم السكن مجانا لطالبي اللجوء أو اللاجئين بفضل منصتها (أوبن هوم).

وأضاف تشيسكي أن نزوح اللاجئين الأفغان وتوطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى يُعد من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا، مؤكدًا أنه يتعين “التصرف” الفوري لاحتواء الأزمة الراهنة، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في “إلهام المسؤولين الاقتصاديين الآخرين ليحذوا حذوه”.

وقالت (إير بي.إن.بي) إن (إير بي.إن.بي دوت أورج) عملت مع شركاء لتوفير سكن آمن لمئة وخمسة وستين لاجئا بعد قليل من وصولهم إلى الولايات المتحدة.

ودفعت سيطرة طالبان على العاصمة كابل، في 15 من أغسطس/آب الجاري، الآلاف إلى التوافد نحو مطار العاصمة، وهو المنفذ الوحيد للبلاد، مع إجلاء أكثر من 53 ألف شخص جوًا، منذ يوليو/ تموز الماضي، أي أكثر ممن غادروا عبر الجسر الجوي الذي أقيم في قاعدة (تان سون نوت) حين سقوط سايغون الفيتنامية، عام 1975.

أفغانيون يصلون إلى باكستان عبر الحدود بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على البلاد (غيتي)

وفي السياق، أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، معارضتها لأي مقترح من شأنه إبقاء القوات الأمريكية داخل أفغانستان لما بعد موعد الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي “31 من أغسطس آخر موعد لوجود القوات الأمريكية في بلدنا، وسنتخذ موقفًا مغايرًا في حال تخطوا هذا الموعد”، وحثّ الولايات المتحدة على عدم تشجيع كوادر أفغانستان المتعلمين من الأطباء والمهندسين على مغادرة بلادهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعراض الصحفيين تفاصيل عمليات الإجلاء من مطار كابل التي تشرف عليها قوات أمريكية وأخرى من دول التحالف، وفي هذا الصدد وجهت طالبان رسائل للسفارات الأجنبية في كابل لطمأنتهم بشأن أمنهم.

وعلى الصعيد المحلي، أكد متحدث الحركة أنها “أعلنت العفو عن الجميع ولن تستجوب أي معارض”، في محاولة لطمأنه جميع الأفغان بشان مصيرهم بعد حكم طالبان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

طالبان تتوعد واشنطن في حال تأخير انسحاب قواتها من أفغانستان

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، إن هناك عواقب إذا أخرت إدارة بايدن سحب قواتها من أفغانستان، في وقت لمّح فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال مد موعد الانسحاب المقرر في 31 أغسطس/آب الجاري

تطورات الوضع في أفغانستان.. أمريكا وألمانيا تنصحان رعاياهما بعدم التوجه لمطار كابل والاتحاد الأوربي يراقب

نصحت الولايات المتحدة وألمانيا، أمس السبت، رعاياهما في أفغانستان بعدم الذهاب إلى مطار كابل، وحذرتا من مخاطر أمنية مع احتشاد الآلاف سعيا إلى الفرار من البلاد بعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على البلاد.

21/8/2021

أفغانستان.. طالبان تحاصر بانشير وتحذر الولايات المتحدة وترهن تشكيل الحكومة بمغادرة الأمريكان

حذرت طالبان، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب، مؤكدة من جهة ثانية أنها لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل مغادرة هذه القوات.

23/8/2021
المزيد من الأخبار

بعد تمديد الرئيس التونسي لإجراءاته الاستثنائية.. حركة النهضة تعلق

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة (غيتي)

طالبان تكشف ملامح نظام الحكم الجديد في أفغانستان (فيديو)

قياديون من حركة طالبان في القصر الرئاسي الأفغاني (الجزيرة)

الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه

فريق الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخه

السودان.. عمر البشير يوافق على “قطع رقبته” بشرط

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أثناء إحدى جلسات محاكمته (رويترز)
الأكثر قراءة

الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (غيتي)

“تنذر بكارثة محققة”.. منظمة حقوقية تنشر رسالة مسربة من داخل سجن العقرب في مصر

سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)

شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)

شاهد: لحظة انقلاب ناقلة جند مدرعة في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي

الناقلة تعرضت للانقلاب أثناء تحميلها على ظهر شاحنة عسكرية (مواقع التواصل)