مراسل أمريكي يشيد بدور قطر في تهدئة الأوضاع في كابل والمساعدة في عمليات الإخلاء (فيديو)

أشاد مراسل شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية بدور دولة قطر ونفوذها في المنطقة، في تهدئة الأوضاع في العاصمة الأفغانية كابل والمساعدة في عمليات الإخلاء.

وقال المراسل خلال تغطيته عمليات الإجلاء في كابل، ردًا على سؤال المذيع “هل القطريون يساعدون الأمريكيين أم مواطنيهم؟ تحدث لنا كيف تتعامل كل دولة مع هذا الوضع؟”.

وأجاب المراسل بالقول إن القطريين يلعبون دورًا هامًا في هذا الإجلاء لدرجة أنه لا يمكن وصفها، وأضاف أنهم لا يوفرون رحلات الإخلاء فحسب للأمريكيين والمدنيين الأفغان، بل أيضًا نقطةَ اتصال مهمة مع طالبان”.

وتابع “الكثير من الهدوء الذي ترونه في هذه القاعدة يعود الفضل فيه لجهود قطر، لأنهم قادرون على إبلاغ طالبان بالحاجة إلى إخراج هؤلاء الناس. لديهم نفوذ فريد في المنطقة”

مراسل فوكس نيوز: نفوذ #قطر هو الذي يجعل الاوضاع هادئة في كابول. pic.twitter.com/Mb5fLX5YP1 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 22, 2021

وقبل أيام كشفت صحيفة النيويورك تايمز عن إجلاء مجموعة من الصحفيين الأمريكيين البالغ عددهم 128 شخصًا في أفغانستان، تم بدعم وإسناد من قبل حكومة قطر.

وأضافت أن قطر -التي تحتفظ بعلاقاتها السياسية بالجميع- قدمت مساعدة فعالة لتحقيق عمليات نقل الصحفيين الأمريكيين والأفغان إلى الخارج.

ومساء الجمعة، تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة لا سيما آخر المستجدات في أفغانستان.

وأكد الجانبان “ضرورة حماية المدنيين والانتقال السلمي للسلطة وتخفيف حدة التوتر، وصولًا إلى حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار، لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني”، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن بايدن شكر الشيخ تميم على “الدعم السخي” الذي قدمته بلاده مع قيام واشنطن بإجلاء آلاف الناس من أفغانستان، وذكر أن الجسور الجوية “لم تكن ستتاح دون الدعم المبكر من قطر”.

NEW: The New York Times worked with the Qatari govt to get Afghan employees and their families out of Kabul — part of a global rescue effort alongside The Washington Post and The Wall Street Journal. More here (with @grynbaum and @tiffkhsu): https://t.co/3utVaIah62 — Katie Robertson (@katie_robertson) August 19, 2021

وقالت صحيفة النيويورك تايمز إنها نسقت مع الحكومة القطرية لإجلاء صحفيين أفغان وعائلاتهم خارج كابل. وأشارت إلى أن عمليات الإجلاء شملت صحفيين أفغانا يعملون لدى النيويورك تايمز والوشنطن بوست وول ستريت جورنال.

وأضافت أن الصحف الثلاث وجهت دعوات إلى الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) ووزارة الخارجية الأمريكية لتسهيل إجلاء الصحفيين الأفغان بمساعدة دولة قطر.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن الدوحة تعمل مع الأمم المتحدة وواشنطن والشركاء الدوليين لتأمين ممر آمن للمدنيين والصحفيين والدبلوماسيين إلى خارج أفغانستان.

وأشار المكتب إلى أن القوات المسلحة القطرية بدأت إجلاء مئات المدنيين الأفغان، ومن بينهم عائلات ونساء وأطفال وأكاديميون وصحفيون. وأضاف أن الدوحة ترى أن التسوية السياسية الشاملة التي تضمن الاستقرار والأمن في أفغانستان لن تتحقق إلا عبر الدبلوماسية والحوار.