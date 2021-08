مراسل أمريكي يشيد بدور قطر في تهدئة الأوضاع في كابل والمساعدة في عمليات الإخلاء (فيديو)

أشاد مراسل شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية بدور دولة قطر ونفوذها في المنطقة، في تهدئة الأوضاع في العاصمة الأفغانية كابل والمساعدة في عمليات الإخلاء.

وقال المراسل خلال تغطيته عمليات الإجلاء في كابل، ردًا على سؤال المذيع “هل القطريون يساعدون الأمريكيين أم مواطنيهم؟ تحدث لنا كيف تتعامل كل دولة مع هذا الوضع؟”.

وأجاب المراسل بالقول إن القطريين يلعبون دورًا هامًا في هذا الإجلاء لدرجة أنه لا يمكن وصفها، وأضاف أنهم لا يوفرون رحلات الإخلاء فحسب للأمريكيين والمدنيين الأفغان، بل أيضًا نقطةَ اتصال مهمة مع طالبان”.

وتابع “الكثير من الهدوء الذي ترونه في هذه القاعدة يعود الفضل فيه لجهود قطر، لأنهم قادرون على إبلاغ طالبان بالحاجة إلى إخراج هؤلاء الناس. لديهم نفوذ فريد في المنطقة”

وقبل أيام كشفت صحيفة النيويورك تايمز عن إجلاء مجموعة من الصحفيين الأمريكيين البالغ عددهم 128 شخصًا في أفغانستان، تم بدعم وإسناد من قبل حكومة قطر.

وأضافت أن قطر -التي تحتفظ بعلاقاتها السياسية بالجميع- قدمت مساعدة فعالة لتحقيق عمليات نقل الصحفيين الأمريكيين والأفغان إلى الخارج.

ومساء الجمعة، تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة لا سيما آخر المستجدات في أفغانستان.

وأكد الجانبان “ضرورة حماية المدنيين والانتقال السلمي للسلطة وتخفيف حدة التوتر، وصولًا إلى حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار، لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني”، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن بايدن شكر الشيخ تميم على “الدعم السخي” الذي قدمته بلاده مع قيام واشنطن بإجلاء آلاف الناس من أفغانستان، وذكر أن الجسور الجوية “لم تكن ستتاح دون الدعم المبكر من قطر”.

NEW: The New York Times worked with the Qatari govt to get Afghan employees and their families out of Kabul — part of a global rescue effort alongside The Washington Post and The Wall Street Journal. More here (with @grynbaum and @tiffkhsu): https://t.co/3utVaIah62

— Katie Robertson (@katie_robertson) August 19, 2021