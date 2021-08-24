شاهد: كيف تسلل فيروس كورونا إلى دماغ الخفافيش؟

أظهرت لقطات درامية مثيرة نشرتها صحيفة النيويورك تايمز الامريكية كيف يستطيع فيروس كورونا المستجد التسلل لخلايا دماغ الخفافيش.

صُور الفيديو على مدار 48 ساعة مع تسجيل صورة كل 10 دقائق، حيث تُظهر اللقطات فيروس كورونا على شكل بقع حمراء تنتشر بين كتلة من النقاط الرمادية، وبعد الإصابة بالعدوى تبدأ خلايا الخفافيش في الاندماج بالخلايا الأخرى ثم تنفجر الكتلة برمتها.

يطارد الفيروس فريسته من خلال التخفي والدقة ثم يستعد لثقب الخلايا، وبمجرد دخوله، يجبر المعتدي مضيفه على إنتاج المزيد من الدخلاء، ثم يتسبب في انفجاره، مما يؤدي إلى إطلاق عدد كبير من الغزاة الذين يمكنهم مواصلة هياجهم على نطاق أوسع.

وتقدم الدراما، التي تم تصويرها في مقطع فيديو مجهري -لفيروس كورونا أثناء إصابته لخلايا دماغ الخفافيش- نافذة عن كيفية تحويل العامل الممرض للخلايا إلى مصانع لإنتاج الفيروسات قبل أن يتسبب في موت الخلية المضيفة.

وأنتج الفيديو كل من صوفي ماري أيشر ودلفين بلاناس -عالما الفيروسات في معهد باستير في باريس- واللذان حازا على تقدير مشرف في مسابقة الفيديو المجهري برعاية شركة التصوير (نيكون).