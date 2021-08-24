البث الحي
الأخبار

شاهد: كيف تسلل فيروس كورونا إلى دماغ الخفافيش؟

لقطات مذهلة تظهر كيفية اختراق فيروس كورونا لخلايا دماغ الخفافيش (الجزيرة مباشر)
لقطات مذهلة تظهر كيفية اختراق فيروس كورونا لخلايا دماغ الخفافيش (الجزيرة مباشر)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202105:31 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات درامية مثيرة نشرتها صحيفة النيويورك تايمز الامريكية كيف يستطيع فيروس كورونا المستجد التسلل لخلايا دماغ الخفافيش.

صُور الفيديو على مدار 48 ساعة مع تسجيل صورة كل 10 دقائق، حيث تُظهر اللقطات فيروس كورونا على شكل بقع حمراء تنتشر بين كتلة من النقاط الرمادية، وبعد الإصابة بالعدوى تبدأ خلايا الخفافيش في الاندماج بالخلايا الأخرى ثم تنفجر الكتلة برمتها.

يطارد الفيروس فريسته من خلال التخفي والدقة ثم يستعد لثقب الخلايا، وبمجرد دخوله، يجبر المعتدي مضيفه على إنتاج المزيد من الدخلاء، ثم يتسبب في انفجاره، مما يؤدي إلى إطلاق عدد كبير من الغزاة الذين يمكنهم مواصلة هياجهم على نطاق أوسع.

وتقدم الدراما، التي تم تصويرها في مقطع فيديو مجهري -لفيروس كورونا أثناء إصابته لخلايا دماغ الخفافيش- نافذة عن كيفية تحويل العامل الممرض للخلايا إلى مصانع لإنتاج الفيروسات قبل أن يتسبب في موت الخلية المضيفة.

وأنتج الفيديو كل من صوفي ماري أيشر ودلفين بلاناس -عالما الفيروسات في معهد باستير في باريس- واللذان حازا على تقدير مشرف في مسابقة الفيديو المجهري برعاية شركة التصوير (نيكون).

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة (غيتي)

طالبان تطمئن الأفغان والسفارات الأجنبية وتحذر أمريكا من تمديد موعد إجلاء قواتها

طالبان أعلنت معارضتها لأي مقترح من شأنه إبقاء القوات الأمريكية داخل أفغانستان لما بعد موعد الانسحاب المقرر (رويترز)

“الجزيرة مباشر” ترصد آثار فيضانات قسطموني شمالي تركيا (فيديو)

الأمطار شمالي تركيا سببت أضرارا بالغة (غيتي)

مصر.. إدانة حقوقية لمنع أسرة صحفي “الجزيرة مباشر” ربيع الشيخ من زيارته ولقاء محاميه

صحفي الجزيرة مباشر المعتقل في مصر، ربيع الشيخ
الأكثر قراءة

سيد سادات.. من وزير في أفغانستان إلى عامل توصيل طعام بألمانيا (صور)

الوزير الأفغاني السابق سيد سادات (صحف)

شاهد: لحظة انقلاب ناقلة جند مدرعة في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي

الناقلة تعرضت للانقلاب أثناء تحميلها على ظهر شاحنة عسكرية (مواقع التواصل)

“تنذر بكارثة محققة”.. منظمة حقوقية تنشر رسالة مسربة من داخل سجن العقرب في مصر

سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)

شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)