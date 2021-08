الواشنطن بوست: لقاء سري بين مدير المخابرات الأمريكية وزعيم طالبان في كابل

نقلت (صحيفة الواشنطن بوست) اليوم الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين-لم تسمهم- قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز التقى بزعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر في كابل أمس الإثنين.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ليجتمع بزعيم حركة طالبان، في أعلى مستوى للقاء دبلوماسي بين الجانبين منذ استيلاء الحركة على كابل.

وقال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على أنشطة الحكومة لرويترز اليوم الثلاثاء إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز اجتمع بزعيم طالبان الملا عبد الغني برادر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الصحيفة الأمريكية، إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز عقد اجتماعا سريا بنائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادر، هو الأعلى مستوى بين مسؤول أمريكي وحركة طالبان.

وقالت” يدل قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيفاد بيرنز المعروف بأنه الأكثر حنكة بين دبلوماسييه، إلى كابل على فداحة الأزمة التي تشهدها إدارته في مواجهة عمليات الإجلاء الفوضوية من العاصمة الأفغانية لآلاف الأمريكيين والأفغان”.

ولم تكشف (الواشنطن بوست) مضمون المحادثات لكن من المرجح أن تكون تناولت مهلة عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية حيث لا يزال آلاف الراغبين في الرحيل يحتشدون على أمل المغادرة.

وكثف الأمريكيون جهودهم اليوم الثلاثاء لإجلاء آلاف الأفغان والأجانب من كابل في أسرع وقت ممكن بعدما حذرت طالبان من أنها لن تسمح بهذه العمليات بعد مهلة أسبوع.

CIA director William Burns met with the Taliban in Kabul this week as Joe Biden faced mounting pressure from western allies to extend the US-led evacuation from Afghanistan beyond August 31 https://t.co/YpUqdRgpOd

— Financial Times (@FinancialTimes) August 24, 2021