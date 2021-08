صور أقمار صناعية تكشف حجم الحشود عند مطار كابل وبايدن يقرر اليوم موعد إجلاء قواته (فيديو)

يقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن كان سيمدد الموعد الذي ينقضي في 31 أغسطس/آب لإجلاء الأمريكيين وحلفائهم من مطار كابل، مع احتشاد آلاف الأفغان والأجانب لمغادرة المطار.

وأعلنت حركة طالبان بشدة عن معارضتها لأي إرجاء لرحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان في وقت تعقد قمة افتراضية لمجموعة السبع اليوم الثلاثاء لاستعراض وضع عمليات الإجلاء ودرس عقوبات محتملة.

وأظهرت صور أقمار صناعية، التقطتها شركة ماكسار أمس الإثنين، حشودًا كبيرة من الناس والسيارات في محيط وداخل مطار كابل وعلى المداخل ونقاط التفتيش المتعددة على طول بوابات المطار وتجمعات في مدرج المطار بانتظار صعود الطائرات العسكرية لإجلائها من أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي، قد حذر يوم الأحد من أن الإجلاء “سيكون صعبًا ومؤلمًا” وقال إن الكثير من الأخطاء قد تقع، وأن القوات الأمريكية قد تبقى بعد موعد الحادي والثلاثين من أغسطس/آب للإشراف على الإجلاء.

وقال مسؤول بالإدارة لرويترز أمس الاثنين إن بايدن سيقرر في غضون 24 ساعة إن كان سيمدد الجدول الزمني لمنح وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) وقتًا للاستعداد.

وإلى جانب الحاجة لنقل الآلاف من الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة والأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية، قال مسؤولون بالبنتاغون إن الأمر سيستغرق أيامًا لإرسال ستة آلاف جندي لتأمين وتشغيل الجسر الجوي.

ويعارض بعض مستشاري بايدن تمديد الموعد النهائي الذي حددوه بأنفسهم لأسباب أمنية، وقد يشير بايدن إلى نياته في اجتماع افتراضي لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم “يتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء بعد 31 أغسطس آب” وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين إن التزام البلاد تجاه الأفغان المعرضين للخطر “لن ينتهي في 31 أغسطس”.

وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، بعد إحاطة لمسؤولي المخابرات بشأن أفغانستان إنه لا يعتقد أن بالإمكان الانتهاء من عمليات الإجلاء خلال الأيام الثمانية المتبقية.

وكان مسؤول بطالبان قال إن القوات الأجنبية لم تسع إلى التمديد ولن تحصل عليه إذا ما طلبت ذلك، في حين قال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات مستمرة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية وتحقق “تقدما هائلا” في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين أن الولايات المتحدة ناقشت السيطرة المستقبلية على المطار مع طالبان ومع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.

The top U.S. military officer in Afghanistan talks with the Taliban almost every day, Pentagon officials said on Monday. The regular discussions have helped set the rules of engagement to allow Americans and some Afghan allies to reach Kabul’s airport. https://t.co/2j4D6QBrcg

— The New York Times (@nytimes) August 24, 2021