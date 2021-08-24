عاصفة جدل بعد رفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري (فيديو)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي ليفربول الإنجليزي اعتذر عن عدم انضمام مهاجمه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب المصري نتيجة المخاوف من جائحة كورونا والقيود التي تفرضها بريطانيا على المسافرين القادمين من مصر.

وقال الاتحاد المصري إنه سيواصل الاتصالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلاد التي يلعبون فيها بسبب جائحة كورونا.

انقسام بين مؤيد ومعارض تجاه رفض #ليفربول سفر اللاعب المصري #محمد_صلاح للانضمام إلى منتخب بلاده في تصفيات #كأس_العالم@ajmhashtag pic.twitter.com/pIQuBu5r1J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2021

ومن المقرر أن يدخل المنتخب المصري في معسكر يتضمن الاستعداد لمواجهة أنغولا والجابون في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، إذ يستهل المنتخب مشواره بمواجهتي أنغولا في القاهرة والجابون بالجابون.

وأثار عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فكتب المحلل الرياضي خالد بيومي “هل موقف ليفربول فردي في منع لاعبيه أم هو قرار جماعي لباقي الأندية”.

وأضاف “إذا كان قرارًا فرديًا فعلى الاتحاد المصري المطالبة بحقه المدعوم بلائحة الفيفا. أما إذا كان جماعيًا فعلى الاتحاد الأفريقي التدخل بتأجيل كل مباريات التصفيات”.

🔴 ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا .. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/auQ55AwPcG — EFA.eg (@EFA) August 23, 2021

وكتبت أمينة “بعد رفض ليفربول انضمام محمد صلاح لصفوف منتخب مصر بحجة الإجراءات الاحترازية للدولة، أرى أن هناك صورة سلبية يتم تصديرها من الاتحاد المصري بالرضوخ للأمر، رغم أن انضمام اللاعب حق أصيل للمنتخب. والفكرة التي تروج الآن هي من هو بديل محمد صلاح!”.

وعلّق عمرو “لو أنتم اتحاد كرة قوي وله كلمة تمسكوا بحقكم وأحضروا اللاعب. هذه تصفيات كأس العالم وليست مباريات ودية، ولا يوجد أي لاعب في مصر أو أفريقيا يستطيع أن يحل محل الملك المصري محمد صلاح”.

هل موقف ليفربول فردي في منع لاعبيه ام قرلر جماعي لباقي الاندية

لو قرلر فردي علي الاتحاد المصري المطالبه بحقه المدعوم بلائحة الفيفا ..

ولو قرلر جماعي علي الاتحاد الافريقي التدخل بتاجيل كل مباريات التصفيات هذا حق اصيل للجميع اتمني ذالك — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) August 23, 2021

وعلى الجانب الآخر، كتبت حنان “يبدو أن ليفربول بنى على ما حدث للكابتن محمد صلاح وإصابته بالكورونا. اللاعب المحترف مرتبط بقوانين وتخطيط لا يسمح لو بأي شيء يعطل مسيرته. أنا مع المنع ليجد لاعبون آخرون فرصة للنجاح. التركيز على نجم واحد يضر تماما بأداء المنتخب”.

وكتبت ميادة “أرى أن غياب صلاح عن المبارتين أحسن له، ليفربول رأى ما حدث في آخر مرة سافر فيها إلى مصر عندما حدثت أمور غريبة لم نفهمها حتى الآن، فضلا عن مشكلات اتحاد الكرة”.

يبدوا أن ليفربول بني علي ماحدث للكابتن محمد صلاح وإصابتة بالكورونا اللاعب المحترف مرتبط بقوانين وتخطيط لايسمح له باي شيء يعطل مسيرتة أنا مع المنع ليجد لاعبين آخرين فرصة للنجاح التركيز علي نجم واحد يضر تماما بأداء المنتخب وقد يحمل أي اخفاقات قد تحدث للمنتخب — حنان ابراهيم الجاك (@HanonaJack) August 23, 2021