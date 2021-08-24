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عاصفة جدل بعد رفض ليفربول انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري (فيديو)

مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (غيتي)
مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (غيتي)
24/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202110:56 AM (مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي ليفربول الإنجليزي اعتذر عن عدم انضمام مهاجمه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب المصري نتيجة المخاوف من جائحة كورونا والقيود التي تفرضها بريطانيا على المسافرين القادمين من مصر.

وقال الاتحاد المصري إنه سيواصل الاتصالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلاد التي يلعبون فيها بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب المصري في معسكر يتضمن الاستعداد لمواجهة أنغولا والجابون في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، إذ يستهل المنتخب مشواره بمواجهتي أنغولا في القاهرة والجابون بالجابون.

وأثار عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فكتب المحلل الرياضي خالد بيومي “هل موقف ليفربول فردي في منع لاعبيه أم هو قرار جماعي لباقي الأندية”.

وأضاف “إذا كان قرارًا فرديًا فعلى الاتحاد المصري المطالبة بحقه المدعوم بلائحة الفيفا. أما إذا كان جماعيًا فعلى الاتحاد الأفريقي التدخل بتأجيل كل مباريات التصفيات”.

وكتبت أمينة “بعد رفض ليفربول انضمام محمد صلاح لصفوف منتخب مصر بحجة الإجراءات الاحترازية للدولة، أرى أن هناك صورة سلبية يتم تصديرها من الاتحاد المصري بالرضوخ للأمر، رغم أن انضمام اللاعب حق أصيل للمنتخب. والفكرة التي تروج الآن هي من هو بديل محمد صلاح!”.

وعلّق عمرو “لو أنتم اتحاد كرة قوي وله كلمة تمسكوا بحقكم وأحضروا اللاعب. هذه تصفيات كأس العالم وليست مباريات ودية، ولا يوجد أي لاعب في مصر أو أفريقيا يستطيع أن يحل محل الملك المصري محمد صلاح”.

وعلى الجانب الآخر، كتبت حنان “يبدو أن ليفربول بنى على ما حدث للكابتن محمد صلاح وإصابته بالكورونا. اللاعب المحترف مرتبط بقوانين وتخطيط لا يسمح لو بأي شيء يعطل مسيرته. أنا مع المنع ليجد لاعبون آخرون فرصة للنجاح. التركيز على نجم واحد يضر تماما بأداء المنتخب”.

وكتبت ميادة “أرى أن غياب صلاح عن المبارتين أحسن له، ليفربول رأى ما حدث في آخر مرة سافر فيها إلى مصر عندما حدثت أمور غريبة لم نفهمها حتى الآن، فضلا عن مشكلات اتحاد الكرة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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