بينها منصات تعقّب مرضى كورونا.. خلل في برمجية مايكروسوفت يكشف ملايين البيانات السرية

كانت بيانات ومعلومات شخصية عددها نحو 38 مليونًا، عرضة للخطر في وقت سابق من هذا العام بسبب خلل في تكوين برمجية من تصميم (مايكروسوفت) وتستخدمها شركات ومؤسسات متنوعة.

وتعود بعض هذه البيانات التي تعرضت للخطر بسبب خلل برمجية مايكروسوفت، لمنصات تعقب حالات الاتصال بالمصابين بفيروس كورونا.

وأصدرت شركة (أبغارد- UpGuard) المتخصصة في الأمن المعلوماتي أمس الاثنين تقريرًا عن تحقيق استغرق عدة أشهر عن هذا الموضوع.

وبيّن التحقيق أن ملايين الأسماء والعناوين وأرقام الهوية الضريبية وغيرها من المعلومات السرية أصبحت مكشوفة -ولكن لم تتعرض للاختراق- قبل حل المشكلة.

ومن الجهات الـ47 المعنية بهذه المشكلة شركات (أمريكان إيرلاينز وفورد وجي بي هانت) والهيئة الصحية في ماريلاند وإدارة المواصلات العامة في مدينة نيويورك.

وما يجمع هذه الجهات استخدامها برمجية (باور آبس) من مايكروسوفت التي تسهّل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول للتفاعل مع الجمهور.

وعلى سبيل المثال، إذا احتاجت مؤسسة ما إلى أن تستحدث بسرعة بوابة لحجز مواعيد للقاحات، توفر برمجية مايكروسوفت هذا الواجهة العامة وإدارة البيانات.

