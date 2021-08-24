العثور على سلحفاة بحرية نادرة برأسين في كارولينا الشمالية (فيديو)

عثر علماء أحياء في الولايات المتحدة على سلحفاة بحرية نادرة برأسين على شاطئ كيب هاتيراس الوطني، حسبما قال مسؤولو المتنزه في ولاية كارولينا الشمالية.

وبث المتنزه عبر صفحته على فيسبوك، لقطات للسلحفاة الصغيرة ذات الرأسين التي عُثر عليها أثناء تنقيب عش، لكنها كانت بشكل عام في صحة جيدة.

ونُشر الفيديو مصحوبًا بتعليق “هل رأسان حقا أفضل من واحد؟! ليس كل يوم أن يجد علماء الأحياء في المتنزه سلحفاة بحرية برأسين!”.

وقال المتنزه إن الحيوانات التي تعيش هناك “تتكيف باستمرار. لكن اكتشاف هذه السلحفاة الأسبوع الماضي كان غير عادي بالنسبة للمنطقة”.

وأضاف أن هناك العديد من التشوهات الجينية التي يمكن أن تظهر على السلاحف البحرية، لكن تم إطلاق هذه السلحفاة مرة أخرى في المحيط بعد الاطمئنان عليها والتأكد من أنها بصحة جيدة.

ويعد هذا النوع من السلاحف البحرية التي حددها المتنزه على أنها ضخمة الرأس، مدرجًا تحت قانون الأنواع المهددة بالانقراض وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

ويمكن أن يعيش هذا النوع ما بين 70 إلى 80 عامًا أو أكثر، لكن التوقعات ليست جيدة جدًا لهذه السلحفاة الصغيرة ذات الرأسين. وكتب مسؤولو المتنزه “يبدو أنها تظهر بصحة جيدة، ولكن بسبب الطفرة الجينية لديها، فمن غير المرجح أن تبقى على قيد الحياة”.

وقبل شهر، تم العثور على سلحفاة أخرى برأسين في ولاية كارولينا الجنوبية أثناء جرد عش، وتم إطلاقها في المياه أيضًا. كما تم العثور سابقًا على أخرى في جزيرة هيلتون هيد عام 2019.

وبث المتنزه اليوم مقطعا جديدا رصد فيه عدد 305 أعشاش للسلاحف البحرية على شاطئ البحر، وخروج الصغار. وقال إن هذا العش رقم 55 في جزيرة هاتيراس وكان به 64 سلحفاة.