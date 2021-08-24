“الجزيرة مباشر” ترصد آثار فيضانات قسطموني شمالي تركيا (فيديو)

رصدت عدسة قناة “الجزيرة مباشر” الجهود التركية في إزالة الأنقاض بمحيط قرية (بوز قورت) في ولاية قسطموني، والتي نكبتها السيول خلال الأسابيع الماضية.

وأظهرت جولة الجزيرة مباشر في المناطق المتضررة مدى تضرر المنازل جراء الفيضانات الأخيرة، ومحاولات قوات الدرك التركية (الجندرما) رفع حطام المنازل والأنقاض تمهيدًا لإعادة إعمار المنطقة المنكوبة.

وشاركت معدات ثقيلة في رفع أنقاض المنازل المهدّمة بقرية (بوز قورت)، كما دشنت الحكومة مقرًا يمثل خلية أزمة لإدارة العمليات بالقرية ذاتها ومن بين مهامها جمع بيانات المواطنين المتضررين ومعرفة خسائرهم المادية لتعويضهم بشكل فوري عبر بنك متنقل موجود في (بوز قورت).

ومن بين مهام خلية الأزمة في بوزكورت حصر الخسائر التي مُنيت بها مزارع المواطنين، بالتعاون مع وزارتي الغابات والبلدية، على أن يتلقى تعويضًا مناسبًا في وقت لاحق.





وتسببت الفيضانات في إحداث ضرر بالغ بأحد الجسور، لكن تمكنت السلطات المعنية من ترميمه وإعادة تشغيله ليخدم سكان المنطقة، كما مدّدت قوات الشرطة جسرًا حديديًا جديدًا ليخفف العبء عن الجسر القديم وليسهم في تسهيل حركة السيارات بمنطقة قسطمونو.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد وفيات الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية إلى 70 شخصا، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأماكن المتضررة “مناطق منكوبة”.

وقالت الإدارة في بيان إن السيول والفيضانات أودت بحياة 60 شخصا في ولاية قسطموني، و9 في ولاية سينوب، و1 في ولاية بارطن، لافتة إلى أنها تلقت بلاغات بأسماء 47 مفقودا في ولايتي سينوب وقسطموني، مشيرة إلى استمرار علاج 8 مصابين في المشافي.

وشهدت المناطق الشمالية من تركيا أمطارا غزيرة خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى فيضانات بولايات قسطموني وسينوب وبارطن وتسببت بخسائر مادية كبيرة أيضًا.