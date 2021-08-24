بعد قصف غزة.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة (فيديو)

استشهد فتى فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية لاعتقال شخص.

وأكد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، استشهاد الفتى عماد حشاش (16 عامًا) في مخيم بلاطة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، كما اعتقلت كذلك الشاب سعد الكعبي من المخيم.

#شاهد .. جانب من الاشتباك المسـ. لح الذي جرى في مخيم بلاطة في نابلس بين قوات الاحتلال و مقـاو. مـ.ين فجر اليوم . pic.twitter.com/dnnxqAH9oS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2021

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الطفل بعدما أدخل فجر اليوم الثلاثاء مستشفى (رفيديا) الحكومي مصابًا برصاصة حية في الرأس.

ويعارض الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيماتهم أو قراهم فتقع مواجهات في كل مرة تنفذ فيها قوات الاحتلال اعتقالات أو اقتحامات بحسب مصادر أمنية فلسطينية.

شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطةhttps://t.co/J14ki8TS3D pic.twitter.com/VBKy8Yk7aZ — وكالة صفا (@SafaPs) August 24, 2021

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس وأدت لاستشهاد الفتى عماد حشاش.

وطالب اشتية العالم بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

#شاهد أشقاء الشه.. يد " عماد حشاش " يوزعون الحلوى بعد سَماع خبر إستش.. هاد شقيقهم . pic.twitter.com/Ydzr7k8r1I — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2021

غارات على غزة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، سلسلة غارات على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة في خانيونس جنوبي قطاع غزة بالإضافة إلى عدد من الأهداف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

القيادي عبد اللطيف القانوع:

حم.. اس تنعى الشهيد عماد حشاش من مخيم بلاطة في نابلس، الذي ارتقى شه.. يدًا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وتؤكد أن المقا.. ومة ضد الاحتلال هي الخيار الأمثل والأنجع لمواجهته، مطالبة أمن السلطة بوقف التنسيق الأمني،وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقال pic.twitter.com/Ak58dU46QM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 24, 2021

وتسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة أمس الإثنين، باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل كما أعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

والمرة الأخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل كانت في السادس من أغسطس/آب، وردت إسرائيل بضربات جوية.

#فيد للقصف الإسرائيلي العنيف على مدينة خانيونس جنوب القطاع pic.twitter.com/TBxJG8HwCF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 23, 2021

وتتهم إسرائيل، فلسطينيين من قطاع غزة بإطلاق بالونات طائرة مُحملة بمواد حارقة تتسبب في اندلاع النيران في الأراضي الزراعية عند سقوطها.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق البالونات، في وقت تحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عاما.

وفي 21 مايو/أيار، أعلنت إسرائيل وحماس وقفًا لإطلاق النار أنهى عدوانا على قطاع غزة استمرّ 11 يومًا وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 شهيدا بينهم 66 طفلا، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلًا.