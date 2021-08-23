مصرع أكثر من 20 شخصا بولاية تينيسي الأمريكية جراء الفيضانات (فيديو)

خلّفت فيضانات كارثية نتجت عن هطول أمطار قياسية في ولاية تينيسي الأمريكية 21 قتيلا و20 مفقودا على الأقل بينهم أطفال، حسبما أعلنت سلطات الولاية الجنوبية محذّرة من أن حصيلة الوفيات ما زالت أولية.

وهطلت على ولاية تينيسي السبت أمطار وصفتها هيئة الأرصاد الجوية المحلية بأنها “تاريخية” مع هطول 38 سنتيمترا من الأمطار، ما أدى إلى تشكل سيول جارفة.

At least 21 people dead after a wall of flash flooding took out homes. 17.26” of rain in <24 hours will be a state record for Tennessee when verified. @elwynlopez is there, I’ll have the explanation behind HOW it happened. video: @LiveStormsMedia Waverly, TN @bclemms pic.twitter.com/sBegXm97Mb — Ginger Zee (@Ginger_Zee) August 23, 2021

وغمرت المياه طرقا سريعة وجسورا وطرقا ريفية وجرفت مئات المنازل، وأثر انقطاع الكهرباء على آلاف الأشخاص.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية بأن هطول الأمطار الغزيرة السبت في مقاطعة هامبريز الواقعة على مسافة 90 دقيقة بالسيارة من مدينة ناشفيل، حطمت الرقم القياسي للأمطار خلال 24 ساعة في ولاية تينيسي.

وتحدث حاكم الولاية بيل لي عن مشاهد “الخسارة والأسى” في ويفرلي، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 4500 شخص قتل فيها 20 شخصا في الفيضانات.

وقال (بيل لي) الأحد خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة المناطق المتضررة “يجب أن نتوجه بقلوبنا وصلواتنا إلى أفراد هذا المجتمع الذين عانى جزء كبير منهم ليس فقط جراء فقدان منازلهم بل أيضا فقدان أفراد من العائلة وأصدقاء”. كما عثر على جثة أخرى في مكان آخر بمنطقة نائية، وفقا لقائد الشرطة.

ومن بين القتلى -وفق ما ذكر شريف المقاطعة كريست ديفيس لشبكة (سي ان ان) – رضيعان كما أن هناك ستة أطفال في عداد المفقودين.

في البداية، كان حوالي 40 شخصا في عداد المفقودين، لكن هذا العدد انخفض إلى حوالي 20 بحلول نهاية فترة ما بعد الظهر، وتأمل السلطات التي فرضت حظر تجوال ليلي في العثور عليهم جميعا.

وحثّت الشرطة سكان ويفرلي على البقاء في منازلهم بعد الساعة الثامنة مساء بسبب “مشكلات مرتبطة بعمليات نهب وتعد على ممتلكات الغير”.

منطقة حرب

من جانبها قالت كارين فير (61 عاما) لصحيفة “ذي تينيسييان” المحلية إن ويفرلي تبدو وكأنها “منطقة حرب”، وروى ريكي لاركين -أحد سكان الولاية- لصحيفة نيويورك تايمز أنه وزوجته كان عليهما التمسك بفراش كطوق نجاة بعدما اجتاح ما يشبه “المحيط” منزله، وقال “كنا على وشك الغرق. اعتقدت أن الأمر انتهى”.

وقال رئيس بلدية مدينة ويفرلي لإحدى المحطات التلفزيونية المحلية إن “الأمر كان تقريبا بنفس سرعة الإعصار، وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في الولاية بأن “ما بين 22 و43 سنتيمترا من الأمطار هطلت في هذه المنطقة في وسط تينيسي خلال فترة 6 ساعات صباح السبت، واصفة الفيضانات بأنها “كارثية”.

وارتفع منسوب المياه بسرعة كبيرة لدرجة أن السكان لم يكن لديهم الوقت للاحتماء وفقا لمسؤولين محليين، وأظهرت صور سيارات مقلوبة وشوارع يغمرها الطين.