مصرع أكثر من 20 شخصا بولاية تينيسي الأمريكية جراء الفيضانات (فيديو)

خلّفت فيضانات كارثية نتجت عن هطول أمطار قياسية في ولاية تينيسي الأمريكية 21 قتيلا و20 مفقودا على الأقل بينهم أطفال، حسبما أعلنت سلطات الولاية الجنوبية محذّرة من أن حصيلة الوفيات ما زالت أولية.

وهطلت على ولاية تينيسي السبت أمطار وصفتها هيئة الأرصاد الجوية المحلية بأنها “تاريخية” مع هطول 38 سنتيمترا من الأمطار، ما أدى إلى تشكل سيول جارفة.

At least 21 people dead after a wall of flash flooding took out homes. 17.26” of rain in <24 hours will be a state record for Tennessee when verified. @elwynlopez is there, I’ll have the explanation behind HOW it happened. video: @LiveStormsMedia Waverly, TN @bclemms pic.twitter.com/sBegXm97Mb

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) August 23, 2021