قلق في مصر بعد الإبلاغ عن عمليات احتيال في البنوك.. ما القصة؟

أصدر بنك مصر بيانا أدان فيه حادثة احتيال تعرضت لها إحدى عميلات البنك وآخرون إثر مشاركتهم بياناتهم السرية، وذلك عقب مناشدة لإمرأة من محافظة المنيا عبر منصات التواصل قالت فيها إنها فقدت مبلغا كبيرا من حسابها.

وقالت المرأة في المقطع إنها تعرضت للسرقة رغم عدم تصريحها عن أي معلومات تتعلق بحسابها البنكي، وبذلك يرتفع عدد الذين تعرضوا لاحتيال مشابه إلى 13 شخصا حسب تصريح رئيس بنك مصر محمد الإتربي مما أثار ذعرا كبيرا بين عملاء بنك مصر والبنوك الأخرى والمتعاملين ببطاقات الائتمان.

#بنك_مصر يحذر عملاءه من النصب

اسمعوا الفيديو هو مده تقريبا 10 دقائق

انا هحاول انزله

لازم تحذروا الناس pic.twitter.com/DSOKYMw3b8 — hala (@HalaElZieny) August 20, 2021

كما وجه البنك الأهلي المصري نداء عاجلا لعملائه حذرهم خلاله من النصب الإلكتروني عبر فيديو قصير نشر على صفحته الرسمية شرح خلاله الطرق التي يعتمد عليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

فبعض الأشخاص ينتحلون صفة موظفين بالبنك قبل أن يطلبوا بيانات الحسابات البنكية للعملاء، والبعض يقع في الفخ ويشارك بياناته مع المحتالين الذين يسارعون بسحب كافة أرصدة الضحية.

وأكد بنك مصر في بيانه أن موظفي البنوك لا يحق لهم طلب البيانات الشخصية للعملاء خارج مقار البنوك الرسمية.

أثارت واقعة السرقة التي تعرضت لها امرأة من مركز سمالوط بمحافظة المنيا حالة من القلق بين رواد مواقع التواصل، وأكد البعض أنهم تلقوا اتصالات مشابهة يطلب فيها مجهولون الإدلاء ببيانات سرية تتعلق بحساباتهم.

وتعليقا على ذلك دون حليم “جاءتني مكالمة من شخص قال لي إنه من البنك المركزي لتحديث بيانات، وأرسل لي كودا أثناء الاتصال ، ولما طلبت منه أن يرسل لي إثباتا أنهى المكالمة. الموضوع ليس بنك مصر فقط، فهم يمارسون النصب على أي عميل في أي بنك”.

وتساءل سمير “تقوم البنوك في بريطانيا بدفع أية مبالغ تم الاستيلاء عليها من العملاء بطريقة مماثلة، فهل سيقوم بنك مصر بتعويض العملاء عن أموالهم”؟

وكتب أحمد عبد العزيز “ما حصل في بنك مصر اليوم مقصود ومتعمد ومرتب له بدقة متناهية، ولو كان كما يقول البنك تشكيل عصابي، فالنظام كله مخترق منذ زمن. كل البنوك بلا استثناء لا تقبل إيداعات فوق الألف بدون إجراءات أولها سبب الإيداع مع صورة البطاقة، فما بالك بالسحب”؟

وكتبت بسنت محمد قائلة “لو موضوع بنك مصر تم التحقيق فيه وتبين أنه من داخل البنك، الكل سيرتعب على مدخراته في جميع البنوك”.

وكتب عادل “بنك مصر يحاول أن يلبس العملاء المنصوب عليهم المسؤولية لأنهم أعطوا الكود السري للنصاب الذي اتصل بهم. ولكن كيف عرف هذا النصاب رقم هاتف العميل ورقم حسابه البنكي؟ كل الأجهزة الرقابية تعمل على هذا الموضوع وسيظهر علي بابا والأربعين حرامي”.