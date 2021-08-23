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شاهد: لحظة انقلاب ناقلة جند مدرعة في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي

الناقلة تعرضت للانقلاب أثناء تحميلها على ظهر شاحنة عسكرية (مواقع التواصل)
الناقلة تعرضت للانقلاب أثناء تحميلها على ظهر شاحنة عسكرية (مواقع التواصل)
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202111:36 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية لحظة انقلاب ناقلة جند مدرعة، الإثنين، في إحدى القواعد العسكرية لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن ناقلة جنود مدرعة تعرضت للانقلاب أثناء تحميلها على ظهر شاحنة عسكرية، ولم ينتج عن الحادث إصابات.

وتمتلك إسرائيل 7500 مدرعة قتالية، وفقا لموقع “غلوبال فاير باور” العالمي المختص في تصنيف القدرات العسكرية للجيوش.

ووفق أحدث إحصائية للموقع تحتل إسرائيل المرتبة 20 عالمياً من بين 140 دولة في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021.

ويبلغ عدد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي 635 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي عامل و465 ألف جندي في قوات الاحتياط.

المصدر : الجزيرة مباشر

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