شاهد: لحظة انقلاب ناقلة جند مدرعة في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية لحظة انقلاب ناقلة جند مدرعة، الإثنين، في إحدى القواعد العسكرية لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن ناقلة جنود مدرعة تعرضت للانقلاب أثناء تحميلها على ظهر شاحنة عسكرية، ولم ينتج عن الحادث إصابات.

Earlier today an IDF APC overturned while being loaded on to the back of a carrier truck, in a military base in northern Israel. No injuries in the incident according to the IDF. pic.twitter.com/hqbatE3y03

وتمتلك إسرائيل 7500 مدرعة قتالية، وفقا لموقع “غلوبال فاير باور” العالمي المختص في تصنيف القدرات العسكرية للجيوش.

ووفق أحدث إحصائية للموقع تحتل إسرائيل المرتبة 20 عالمياً من بين 140 دولة في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021.

ويبلغ عدد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي 635 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي عامل و465 ألف جندي في قوات الاحتياط.

⭕️🇮🇱#Israel: IDF spokesperson:

“Earlier today, an APC overturned while loading a carrier at an IDF base in the north of the country. No casualties. The circumstances of the incident are being investigated by the commanders at this time” pic.twitter.com/4Ivs689HB3

— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) August 23, 2021