البث الحي
الأخبار|فرنسا

شاهد: جماهير تقتحم مباراة نيس ومرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم

تصادم الجمهور مع اللاعبين أثناء توقف المباراة (رويترز)
تصادم الجمهور مع اللاعبين أثناء توقف المباراة (رويترز)
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202112:17 PM (مكة المكرمة)

أوقف الحكم (بينوا باستيان) مباراة نيس وأولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال الشوط الثاني بعد حدوث أعمال شغب ونزول بعض الجماهير لأرض الملعب واشتباكها مع اللاعبين.

وسادت حالة من الفوضى أرجاء ملعب (أليانز ريفييرا) بعدما ألقى أحد جماهير نيس قارورة مياه على لاعب مارسيليا ديميتري باييت الذي كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، والذي رد بقذف القارورة مرة أخرى على المدرجات قبل أن تقتحم بعض الجماهير الملعب.

واشتبكت جماهير نيس مع باييت وبعض من لاعبي مارسيليا ما استدعى تدخل رجال الأمن وإيقاف اللعب مباشرة.

وتواجه الفريقان- الأحد- في (ديربي الجنوب الفرنسي) والذي يقام لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكانت النتيجة قبل التوقف تُشير إلى تقدم نيس بهدف أحرزه مهاجمه الدنماركي كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 49 من تمريرة قدمها له السويسري جوردان دولبرغ.

ولم يُحدد حتى الآن موعدا جديدا لاستئناف المواجهة بين الجارين حيث من المنتظر أن يجتمع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت لاحق لاتخاذ قراراته بهذا الخصوص.

ويرجح البعض أن تؤثر الحادثة على قرار وزارة الرياضة الفرنسية تخفيف القيود حول السماح للمشجعين بدخول الملاعب خلال المباريات.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أعلنت مؤخراً عن رفع القيود بالنسبة لعدد المشجعين المسموح لهم بدخول الاستادات في مباريات الدوري، لكن ستحتاج الجماهير لإظهار ما يثبت حصولهم على التطعيم أو نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

خبير اقتصادي: الاقتصاد اللبناني تحول إلى اقتصاد سوق سوداء (فيديو)

مواطنون لبنانيون يصطفون أمام أحد الأفران للحصول على الخبز (ر ويترز)

قلق في مصر بعد الإبلاغ عن عمليات احتيال في البنوك.. ما القصة؟

بنك مصر يحذر عملائه من عمليات النصب الإلكتروني (مواقع التواصل)

نقيب أصحاب الأفران: 40٪ من أفران شمال لبنان مغلقة بسبب نقص المازوت (فيديو)

لبنانيون يصطفون في طابور لشراء الخبز من أحد المخابز في صيدا، لبنان (رويترز)

مصر.. مقطع مؤثر عن إعادة طفلة لدار أيتام يفجر جدلا واسعا (فيديو)

صاحبة فكرة (مؤسسة الاحتضان في مصر) يمنى دحروج (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)
مقالات

طالبان والمرأة.. تفكيكُ الأسئلة الشّائكة

أفغانية كاشفة عن وجهها بعد سقوط طالبان 2001 وقد اعتبرتها وكالات الأنباء صورة العام لتحرير المرأة الأفغانية

تونس.. القبض على “إرهابي” خطط لاستهداف الرئيس والنهضة ترفض محاولات التشهير بعائلته (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيّد (مواقع التواصل)

مع الحكيم: أمراض تؤدي إلى الأرق.. تعرف عليها (فيديو)

الأرق من أكثر اضطرابات النوم التي تؤثر على جودة الحياة (منصات التواصل)