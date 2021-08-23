شاهد: جماهير تقتحم مباراة نيس ومرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم

أوقف الحكم (بينوا باستيان) مباراة نيس وأولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال الشوط الثاني بعد حدوث أعمال شغب ونزول بعض الجماهير لأرض الملعب واشتباكها مع اللاعبين.

وسادت حالة من الفوضى أرجاء ملعب (أليانز ريفييرا) بعدما ألقى أحد جماهير نيس قارورة مياه على لاعب مارسيليا ديميتري باييت الذي كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، والذي رد بقذف القارورة مرة أخرى على المدرجات قبل أن تقتحم بعض الجماهير الملعب.

واشتبكت جماهير نيس مع باييت وبعض من لاعبي مارسيليا ما استدعى تدخل رجال الأمن وإيقاف اللعب مباشرة.

وتواجه الفريقان- الأحد- في (ديربي الجنوب الفرنسي) والذي يقام لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكانت النتيجة قبل التوقف تُشير إلى تقدم نيس بهدف أحرزه مهاجمه الدنماركي كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 49 من تمريرة قدمها له السويسري جوردان دولبرغ.

ولم يُحدد حتى الآن موعدا جديدا لاستئناف المواجهة بين الجارين حيث من المنتظر أن يجتمع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت لاحق لاتخاذ قراراته بهذا الخصوص.

ويرجح البعض أن تؤثر الحادثة على قرار وزارة الرياضة الفرنسية تخفيف القيود حول السماح للمشجعين بدخول الملاعب خلال المباريات.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أعلنت مؤخراً عن رفع القيود بالنسبة لعدد المشجعين المسموح لهم بدخول الاستادات في مباريات الدوري، لكن ستحتاج الجماهير لإظهار ما يثبت حصولهم على التطعيم أو نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد.