في واقعة غير مسبوقة، لم يكن أمام حكم كرة القدم خيار سوى استبدال سلاح ناري بصافرته، عندما لاحظ أن الجماهير حاولت ضربه خلال مباراة للهواة بمدينة لاجيغوا في هندوراس.
شاهد: جماهير تقتحم مباراة نيس ومرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم
أوقف الحكم (بينوا باستيان) مباراة نيس وأولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال الشوط الثاني بعد حدوث أعمال شغب ونزول بعض الجماهير لأرض الملعب واشتباكها مع اللاعبين.
وسادت حالة من الفوضى أرجاء ملعب (أليانز ريفييرا) بعدما ألقى أحد جماهير نيس قارورة مياه على لاعب مارسيليا ديميتري باييت الذي كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، والذي رد بقذف القارورة مرة أخرى على المدرجات قبل أن تقتحم بعض الجماهير الملعب.
واشتبكت جماهير نيس مع باييت وبعض من لاعبي مارسيليا ما استدعى تدخل رجال الأمن وإيقاف اللعب مباشرة.
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ايقاف مباراة نيس ومارسيليا بسبب الشغب#الدوري_الفرنسي #نيس_مارسيليا pic.twitter.com/5hkEhqs2Gz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 22, 2021
وتواجه الفريقان- الأحد- في (ديربي الجنوب الفرنسي) والذي يقام لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكانت النتيجة قبل التوقف تُشير إلى تقدم نيس بهدف أحرزه مهاجمه الدنماركي كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 49 من تمريرة قدمها له السويسري جوردان دولبرغ.
ولم يُحدد حتى الآن موعدا جديدا لاستئناف المواجهة بين الجارين حيث من المنتظر أن يجتمع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت لاحق لاتخاذ قراراته بهذا الخصوص.
ايقاف مباراة نيس ومارسيليا بسبب الشغب#نيس_مارسيليا pic.twitter.com/denK6BbKdX
— فييصل الملكي🇸🇦 (@faisal9soma) August 22, 2021
ويرجح البعض أن تؤثر الحادثة على قرار وزارة الرياضة الفرنسية تخفيف القيود حول السماح للمشجعين بدخول الملاعب خلال المباريات.
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أعلنت مؤخراً عن رفع القيود بالنسبة لعدد المشجعين المسموح لهم بدخول الاستادات في مباريات الدوري، لكن ستحتاج الجماهير لإظهار ما يثبت حصولهم على التطعيم أو نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد.
#الدوري_الفرنسي 🇫🇷
🚨إيقاف مباراة #نيس_مارسيليا بسبب الشغب ودخول الجماهير إلى أرضية الملعب، والحكم يأمر اللاعبين بالدخول إلى غرفة الملابس. pic.twitter.com/jjOIO6Bq5k
— كـــورة تــايــم (@koorat7) August 22, 2021