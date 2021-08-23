شاهد: البرق يضرب مركز التجارة العالمي مع اقتراب عاصفة من نيويورك

أظهرت لقطات صاعقة تضرب مركز التجارة العالمي يوم السبت الماضي تزامنا مع اقتراب العاصفة الاستوائية هنري من مدينة نيويورك.

والتقط الفيديو المثير (رايان نيستروم) حوالي الساعة 7:30 مساء السبت في منطقة سكنية بمرتفعات بروكلين.

وكان قد ضعف الإعصار هنري إلى منخفض استوائي ليلة الأحد، وذلك رغم أنه كان من المتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة بمنطقة شمال شرق الولايات المتحدة حتى ليلة اليوم الإثنين.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه من المتوقع هطول أمطار إضافية من 2 إلى 4 بوصات (5-10 سم) حتى صباح اليوم الإثنين في مدينة نيويورك وشمال نيوجيرسي وشمال شرقي بنسلفانيا وجنوب نيويورك وجنوب نيو إنغلاند.