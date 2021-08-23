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سيد سادات.. من وزير في أفغانستان إلى عامل توصيل طعام في ألمانيا (صور)

الوزير الأفغاني السابق سيد سادات (صحف)
الوزير الأفغاني السابق سيد سادات (صحف)
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202110:48 PM (مكة المكرمة)

يعمل وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، عاملا لتوصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وذكرت صحيفة فولكسزيتونغ الألمانية في عددها الصادر، أمس الأحد، أن سادات انتقل إلى لايبزيغ في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان.

وأضافت الصحيفة أن سادات بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة في إيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق ما بحوزته من أموال.

ونقلت الصحيفة عن سادات قوله: “في الوقت الحالي أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان في ألمانيا، أنا سعيد في لايبزيغ، أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر”.

وأردف: “لقد تقدمت بطلب للعديد من الوظائف ولكن لم أحصل على نتائج، حلمي الحالي هو العمل في شركة اتصالات ألمانية”.

يشار إلى أن سادات كان مقيما في السابق في المملكة المتحدة، وتوجه إلى أفغانستان بدعوة من حكومة كابل السابقة ليصبح وزيرًا.

وفي 15 من أغسطس/آب الجاري، سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ”منع وقوع مذبحة”.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، طيلة 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة “طالبان” مع تنفيذ اتفاق لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 من أغسطس/آب الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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