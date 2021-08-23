توقعات بزيادة كبيرة في الإصابات.. مصر تعلن رصد المتحور “دلتا بلس” من كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، رصد المتحور “دلتا بلس” من فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفق بيان للوزارة.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، لاستعراض آخر مستجدات الجائحة: “متحور دلتا بلس انتشر في كل دول العالم، وتم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر (لم تحدد عددها) خلال الأسابيع الماضية”.

وأوضحت أن “وزارة الصحة رصدت أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس في منتصف يوليو/ تموز الماضي”، دون تفاصيل أكثر.

وأضافت أن “مشكلة المتحور دلتا تكمن في سرعة انتشاره، وليس في قوة أعراضه.. وتم إدراج تحديثات جديدة في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا”.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها مصر عن رصد المتحور دلتا بلس من فيروس كورونا في البلاد.

تكثيف حملة التطعيم

وقالت الوزيرة، مصر ستطعم جميع الموظفين بالدولة البالغ عددهم 4.5 مليون ضد كوفيد-19 في شهري أغسطس/ آب الجاري وسبتمبر/ أيلول القادم مع سعيها لتسريع وتيرة التطعيم قبيل موجة رابعة محتملة من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة هالة زايد أن معدل العدوى في البلاد ما زال منخفضا، لكنه بدأ يزداد الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر المنحنى التصاعدي لبعض الوقت، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت “من المهم للحكومة المصرية والقيادة السياسية العمل على تكثيف التطعيمات خلال الفترة المقبلة”.

وأضافت أنه في إطار البرنامج سيجري أيضا تطعيم جميع العاملين في التعليم ما قبل الجامعي وموظفي وطلاب الجامعات، الذين يزيد عددهم إجمالا على خمسة ملايين، قبل بداية العام الدراسي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكرت أن حوالي 10 ملايين شخص من إجمالي سكان مصر، الذين يتجاوز عددهم بقليل 100 مليون نسمة، قاموا حتى الآن بالتسجيل عبر الإنترنت لتلقي اللقاحات وأن نحو 7.5 مليون تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وزيرة الصحة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر وآخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات وزيرة الصحة: الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح "ساينوفاك – فاكسيرا" وطرحها بمراكز تلقي اللقاح غدًا وزيرة الصحة: إصدار 150 ألف شهادة تلقي اللقاح تحمل رمز "QRcode" حتى الآن pic.twitter.com/oPF5KxljwI — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) August 23, 2021

وتسلمت مصر ملايين الجرعات من لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك وجونسون أند جونسون المضادة لكوفيد-19.

وقالت الوزيرة إن مصر أنتجت أيضا 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا وستتلقى نحو 5.2 مليون جرعة من إنتاج فايزر ومودرنا في سبتمبر/ أيلول.

وسجلت مصر 286352 إصابة بكوفيد-19 إجمالا حتى أمس الأحد، منها 16674 حالة وفاة. لكن مسؤولين وخبراء يقولون إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير ولا تعكسه الأرقام الحكومية بسبب انخفاض معدلات الفحص للكشف عن الفيروس واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة.