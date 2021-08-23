السودان .. مصرع أم وابنها إثر انهيار سقف المنزل بفعل السيول (فيديو)

أعلنت السلطات السودانية، الأحد، مصرع أم وابنها بسبب انهيار سقف غرفة بمنزل الأسرة ليرتفع عدد ضحايا السيول في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد منذ بداية موسم الأمطار إلى 28 شخصًا.

وأفاد بيان لإدارة الدفاع المدني بأن الطريق القومي بين مدينة الدمازين وأبو حجار (جنوب شرق) انقطع بفعل السيول، التي تسببت في وقف حركة المرور في المنطقة.

ونقل البيان عن مدير إدارة الدفاع المدني بولاية سنار فتح العليم محمد علي قوله إن السيول والأمطار تسببت في انهيار سقف غرفة على أسرة في منزلها بقرية أم الخيرين بمنطقة ود تكتوك بولاية سنار، ما تسبب في وفاة امرأة وابنها وإصابة ابن آخر بجروح طفيفة.

وأشار البيان إلى أن الفيضانات أدت إلى انهيار 113 منزلا في ولاية نهر النيل (شمال) من بينها 10 انهارت كليا.

وارتفعت حصيلة الضحايا بفعل السيول منذ بداية يوليو/ تموز الماضي إلى 28، إذ كانت الوفيات بحسب آخر إحصائية نشرت في 10 أغسطس/ آب الجاري تبلغ 26 شخصا وفق ما أكده مجلس الدفاع المدني.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 55 ألفا بسبب الأمطار والسيول في 11 ولاية بالسودان منذ بداية موسم الخريف.

وتأتي تلك الظروف الصعبة في ظل مناشدات ونداءات من الجهات الحكومية والأهلية بالسودان للمنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من السيول.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وعادة ما تهطل أمطار غزيرة في هذه الفترة. وتواجه البلاد سنويا فيضانات وسيولا واسعة تسببت بوفاة 138 شخصا العام الماضي.