بعد رفضها الاستسلام.. طالبان تزحف باتجاه بانجشير وأحمد مسعود متأهّب للقتال (فيديو)

نشرت حركة طالبان عبر حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو يوثق انتقال المئات من مقاتلي الحركة في طريقهم إلى بانجشير، وذلك في أعقاب رفض الولاية التسليم سلميا لطالبان.

وأظهر المقطع القصير رتلا من الشاحنات التي تم الاستيلاء عليها، ويرفرف عليها علم طالبان الأبيض – لكنها ما زالت تحمل علامات تدل على أنها حكومية – أثناء تحركها على طريق سريع.

وسيطرت طالبان على معظم الولايات الأفغانية، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وهروب الرئيس السابق أشرف غني ووصوله إلى الإمارات.

في حين، قال أحمد مسعود قائد آخر منطقة متبقية خارج سيطرة حركة طالبان الأفغانية، أمس الأحد، إنه يأمل في إجراء محادثات سلمية مع الحركة التي سيطرت على كابل، الأسبوع الماضي، لكنه أكد أن قواته مستعدة للقتال.

وأضاف مسعود لرويترز عبر الهاتف من معقله في إقليم وادي بانجشير الجبلي في شمال غرب كابل حيث جمع فلول وحدات الجيش النظامي وقوات خاصة ومليشيا محلية “نريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات لا نريد اندلاع حرب”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان طالبان أن مئات المقاتلين في طريقهم إلى وادي بانجشير “بعد أن رفض المسؤولون المحليون تسليمه سلميًا”.

وقال مسعود -نجل أحمد شاه مسعود أحد القادة الرئيسيين للمقاومة الأفغانية المناهضة للسوفييت في الثمانينيات- إن مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم.

وأضاف “يريدون أن يدافعوا، يقاتلوا، يريدون أن يقاوموا أي نظام شمولي”.

Local militia fighters are on the streets in Panjshir. Very active and aggressive to fight with Talibans.

