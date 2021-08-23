بعد رفضها الاستسلام.. طالبان تزحف باتجاه بانجشير وأحمد مسعود متأهّب للقتال (فيديو)

نشرت حركة طالبان عبر حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو يوثق انتقال المئات من مقاتلي الحركة في طريقهم إلى بانجشير، وذلك في أعقاب رفض الولاية التسليم سلميا لطالبان.

وأظهر المقطع القصير رتلا من الشاحنات التي تم الاستيلاء عليها، ويرفرف عليها علم طالبان الأبيض – لكنها ما زالت تحمل علامات تدل على أنها حكومية – أثناء تحركها على طريق سريع.

#أفغانستان.. توجه المئات من مقاتلي حركة #طالبان إلى ولاية بانشير للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولاية تسليمها سلميا

المصدر: حساب طالبان – تويتر pic.twitter.com/PNWA78DkiB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 22, 2021

وسيطرت طالبان على معظم الولايات الأفغانية، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وهروب الرئيس السابق أشرف غني ووصوله إلى الإمارات.

في حين، قال أحمد مسعود قائد آخر منطقة متبقية خارج سيطرة حركة طالبان الأفغانية، أمس الأحد، إنه يأمل في إجراء محادثات سلمية مع الحركة التي سيطرت على كابل، الأسبوع الماضي، لكنه أكد أن قواته مستعدة للقتال.

وأضاف مسعود لرويترز عبر الهاتف من معقله في إقليم وادي بانجشير الجبلي في شمال غرب كابل حيث جمع فلول وحدات الجيش النظامي وقوات خاصة ومليشيا محلية “نريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات لا نريد اندلاع حرب”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان طالبان أن مئات المقاتلين في طريقهم إلى وادي بانجشير “بعد أن رفض المسؤولون المحليون تسليمه سلميًا”.

وقال مسعود -نجل أحمد شاه مسعود أحد القادة الرئيسيين للمقاومة الأفغانية المناهضة للسوفييت في الثمانينيات- إن مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم.

وأضاف “يريدون أن يدافعوا، يقاتلوا، يريدون أن يقاوموا أي نظام شمولي”.

Local militia fighters are on the streets in Panjshir. Very active and aggressive to fight with Talibans.

Local Media:#AfghanTaliban #Panjshir #SanctionPakistan #Talibans pic.twitter.com/pwbdYZq3nv — Afghan English (@AfghanEnglish_) August 22, 2021

وليس من المؤكد بعد ما إذا كانت العملية التي تقوم بها قوات طالبان قد بدأت أم لا، ولم تحاول طالبان قبل اليوم دخول بانجشير.

وقال مسؤول بحركة طالبان إن الهجوم على بانجشير قد بدأ بالفعل، لكن أحد مساعدي مسعود قال إنه لا توجد مؤشرات على أن الرتل دخل بالفعل الممر الضيق المؤدي إلى الوادي، كما لم ترد تقارير عن نشوب قتال.

وقال مسعود إنه لم ينظم الاستيلاء على ثلاث مناطق في إقليم بغلان الشمالي المتاخم لبانجشير، الأسبوع الماضي، موضحا أن جماعات من المليشيات المحلية هي التي فعلت ذلك كرد فعل على الأعمال “الوحشية” في المنطقة.

والأسبوع الماضي، قالت قوات مقاومة لحركة طالبان في شمال أفغانستان إنها سيطرت على ثلاث مناطق قريبة من وادي بنجشير حيث تجمعت فلول القوات الحكومية وجماعات مليشيات أخرى.

ولم تتضح -حتى الآن- هوية هذه القوات لكن هذا التطور يزيد من المؤشرات على وجود معارضة لطالبان التي وصلت إلى السلطة في حملة خاطفة شهدت سيطرتها على جميع المدن الرئيسية في أفغانستان.

Taliban says 'hundreds of fighters' heading for holdout Panjshir Valley (AFP) _ #Panjshir pic.twitter.com/p7fRvOMAMZ — Imène Medles (@tturk_01) August 22, 2021

ونقلت قناة تلفزيون طلوع نيوز عن قائد بالشرطة المحلية قوله إن منطقة بانو في بغلان صارت تحت سيطرة قوات المليشيات المحلية وإن هناك خسائر فادحة في الأرواح.

ودعا مسعود إلى تشكيل حكومة شاملة ذات قاعدة عريضة في كابل تمثل كل الطوائف العرقية المختلفة في أفغانستان قائلا إن “النظام الشمولي” لا ينبغي أن يعترف به المجتمع الدولي.

وأضاف أن قواته -التي قال أحد مساعديه إن عددها يزيد على ستة آلاف- ستحتاج إلى دعم دولي إذا تعلق الأمر بالقتال، وأوضح أنهم لم يأتوا من بانجشير فقط.

وقال مسعود “هناك كثيرون من أقاليم كثيرة أخرى يسعون للجوء إلى وادي بانجشير. إنهم يقفون معنا ولا يريدون القبول بهوية أخرى لأفغانستان”.

وكان وزير الدفاع الجنرال بسم الله محمدي قد تعهد بمقاومة طالبان، وأكد عبر تويتر أن القوات المناهضة لطالبان استولت على مناطق ديه صالح وبانو وبول حصار في إقليم بغلان المجاور شمال بنجشير.

وعبر دبلوماسيون غربيون وآخرون عن شكوكهم بشأن قدرة الجماعات المتجمعة هناك على شن مقاومة فعالة في ظل الافتقار إلى الدعم الخارجي والحاجة إلى إصلاح الأسلحة وصيانتها.