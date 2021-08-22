عاصفة رملية شديدة تجتاح ولاية جزائرية وتحول مدنها إلى ظلام (فيديو)

بثت منصات جزائرية عديدة مقاطع فيديو وصورًا لاجتياح عاصفة رملية كبرى ، لمدن ودوائر عدة بولاية المسيلة شرقي البلاد منذ أيام، حولت شوارعها إلى ظلام دامس.

وأظهرت لقطات هبوب عاصفة رملية بسحب غبار بارتفاع 100 متر على الأقل غطت المناطق السكنية والشوارع الرئيسية بالكامل في مدينة عين الحجل وأيضًا مدينة بوسعادة وبلدية خطوطي سد الجير.

ووُصفت العاصفة التي اجتاحت الولاية بأنها ظاهرة جوية خطيرة، مما تسبب في ذعر المواطنين خاصة أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة، معتبرين أنها أشد خطرًا من الحرائق التي اجتاحت البلاد أخيرا وأودت بحياة العشرات.

وتزامنت العاصفة مع فيضانات عارمة ضربت ولاية خنشلة مما تسبب في إغلاق عدد من الطرق بسبب ارتفاع منسوب الأودية.

وقبل يوم من هبوب العاصفة، وضعت الأرصاد الجوية الجزائرية تنبيهًا من المستوى الأول باللون الأصفر، خاصا بأمطار رعدية على ولايات عدة.

واليوم كررت التنبيه ذاته بشأن نشاط رعدي على العديد من الولايات من بينها المسيلة، كما نبهّت على موجة حر تجتاح ولايتي أدرار وبرج باجي مختار جنوبي الجزائر.