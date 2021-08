شرطي ينقذ عجوزا من على قضبان مترو الأنفاق قبل وصول القطار (فيديو)

بثت شرطة نيويورك مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ رجل سقط على قضبان مترو الأنفاق قبل لحظات من وصول القطار إلى رصيف المحطة.

وأظهرت اللقطات أحد ضباط الشرطة وهو يقفز على مسار القطار في محطة برونكس يوم الأربعاء الماضي، لإنقاذ رجل فقد وعيه فجأة وسقط على القضبان في توقيت قاتل.

وسحب الشرطي الرجل إلى مكان آمن بمساعدة شرطي وشخص آخرين، بينما يمكن سماع امرأة على الرصيف تصرخ “أسرع!” إذ يمكن رؤية القطار وهو يدخل المحطة عقب صعودهم مباشرة.

وقالت الشرطة إن الرجل يبلغ من العمر 60 عامًا من كوينز وأصيب بالدوار على ما يبدو مما أدى إلى سقوطه وعقب إنقاذه تم نقله إلى مستشفى لينكولن واعيًا ويقظًا.

وقال الضابط لودين لوبيز “لقد فعلنا ما كنا هناك من أجل القيام به وهو مساعدة وخدمة الجمهور. كنا نقوم بتفتيش المحطة. جئنا في الوقت المناسب. شعرت بالرضا عن ذلك”.

NYPD cops help New Yorkers at any cost!

When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 19, 2021