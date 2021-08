أبل تطلق تطبيقا جديدا لدراسة رد فعل المستخدمين على تحسينات “سيري”

أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (أبل) تطبيقًا جديدًا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل (آي أو إس) لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على تطبيق المساعد الشخصي الذكي (سيري Siri).

وأطلقت أبل على التطبيق الجديد اسم “سيري سبيتش ستداي” أي (دراسة حديث سيري)، ويسمح لمستخدميه بوصول أوامرهم الصوتية وغيرها من تقييماتهم إلى الشركة.

