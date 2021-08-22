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أبل تطلق تطبيقا جديدا لدراسة رد فعل المستخدمين على تحسينات “سيري”

التطبيق يهدف لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على سيري (غيتي - أرشيفية)
التطبيق يهدف لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على سيري (غيتي - أرشيفية)
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:36 PM (مكة المكرمة)

أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (أبل) تطبيقًا جديدًا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل (آي أو إس) لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على تطبيق المساعد الشخصي الذكي (سيري Siri).

وأطلقت أبل على التطبيق الجديد اسم “سيري سبيتش ستداي” أي (دراسة حديث سيري)، ويسمح لمستخدميه بوصول أوامرهم الصوتية وغيرها من تقييماتهم إلى الشركة.

وأشار موقع (تك كرانش) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذا التطبيق متاح في عدد من الأسواق العالمية لكن لم يتم تسجيله على مخططات متجر أبل الإلكتروني (آب ستور) ضمن فئة “الخدمات” عند نشر التطبيق.

ووفقًا لبيانات شركة (سينسور تاور) المتخصصة في دراسة سوق التطبيقات، فإن تطبيق أبل الجديد تم طرحه لأول مرة يوم 9 أغسطس/آب الحالي كما تم طرح نسخة محدثة منه يوم 18.

والتطبيق متاح حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وتايوان، وهو ما يشير إلى أن دراسة أبل لتقييم العملاء لتحديثات سيري، تجري على نطاق عالمي واسع.

في الوقت نفسه فإن التطبيق يظهر عند البحث في آب ستور باستخدام كلمة مفتاحية أو باستعراض قائمة تطبيقات أبل المنشورة. ويقدم تطبيق “سيري سبيتش ستدي” معلومات قليلة عن أهداف الدراسة المحددة.

ولا يقدم التطبيق شرحًا لكيفية اشتراك المستخدم في الدراسة، وبدلًا من ذلك فهو يوفر رابطًا لاتفاقية ترخيص قياسية بشأن الدراسة وشاشة يمكن للمشارك إدخال رقم هويته من خلالها لكي يبدأ الاشتراك في الدراسة.

المصدر : الألمانية

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