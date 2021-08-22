أبل تطلق تطبيقا جديدا لدراسة رد فعل المستخدمين على تحسينات “سيري”

أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (أبل) تطبيقًا جديدًا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل (آي أو إس) لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على تطبيق المساعد الشخصي الذكي (سيري Siri).

وأطلقت أبل على التطبيق الجديد اسم “سيري سبيتش ستداي” أي (دراسة حديث سيري)، ويسمح لمستخدميه بوصول أوامرهم الصوتية وغيرها من تقييماتهم إلى الشركة.

Apple launches a new iOS app, ‘Siri Speech Study,’ to gather feedback for Siri improvements – TechCrunch via @BuzzSumo https://t.co/COqPdlOsJ1 — dennis cecconet (@denniscecconet) August 21, 2021

وأشار موقع (تك كرانش) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذا التطبيق متاح في عدد من الأسواق العالمية لكن لم يتم تسجيله على مخططات متجر أبل الإلكتروني (آب ستور) ضمن فئة “الخدمات” عند نشر التطبيق.

ووفقًا لبيانات شركة (سينسور تاور) المتخصصة في دراسة سوق التطبيقات، فإن تطبيق أبل الجديد تم طرحه لأول مرة يوم 9 أغسطس/آب الحالي كما تم طرح نسخة محدثة منه يوم 18.

والتطبيق متاح حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وتايوان، وهو ما يشير إلى أن دراسة أبل لتقييم العملاء لتحديثات سيري، تجري على نطاق عالمي واسع.

Apple launched a new app called 'Siri Speech Study' to improve the digital assistant – https://t.co/wGpM3LjMOu pic.twitter.com/xqIodTuXbl — MidAtlanticConsult (@MidAtlConsult) August 20, 2021

في الوقت نفسه فإن التطبيق يظهر عند البحث في آب ستور باستخدام كلمة مفتاحية أو باستعراض قائمة تطبيقات أبل المنشورة. ويقدم تطبيق “سيري سبيتش ستدي” معلومات قليلة عن أهداف الدراسة المحددة.

ولا يقدم التطبيق شرحًا لكيفية اشتراك المستخدم في الدراسة، وبدلًا من ذلك فهو يوفر رابطًا لاتفاقية ترخيص قياسية بشأن الدراسة وشاشة يمكن للمشارك إدخال رقم هويته من خلالها لكي يبدأ الاشتراك في الدراسة.