بحضور مسؤولين ومواطنين.. الجالية اليهودية في البحرين تنظم حفلا دينيا لاستقبال يوم السبت (فيديو)

نظمت “رابطة المجتمعات اليهودية في الخليج” حفلا دينيا ضم أفرادا من الجالية اليهودية في البحرين ومواطنين بحرينيين، لاستقبال يوم السبت (الشابات).

وشارك في الحفل السفير البحريني لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، بالإضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين بحرينيين.

I will be spending this Shabbat with the Jewish community of Bahrain, it will be very special for me to lead the first minyan on Shabbat since 1947 in this amazing Synagogue #ShabbatWithAGJC @gulfjewish @hnonoo75 @RabbiElieAbadie @lalshareef pic.twitter.com/ss8uxpZrMt

وغرد حساب “إسرائيل بالعربية”على منصة تويتر قائلا “لأول مرة في تاريخ البحرين يٌقام حفل تقليدي مع الجالية اليهودية من دول الخليج لاستقبال يوم السبت (الشابات)”.

وأضاف الحساب “هذا ما يبدو عليه السلام الحقيقي الذي يربط الشعوب ويسد الفجوات. ومن خلاله يتم التعرف على ثقافات جديدة”.

وقالت سيدة الأعمال الإماراتية العنود الهاشمي إن هذا اللقاء “يجسد حالة التنوع التي كانت حاضرة بالأمس”، مضيفة أنه كانت هناك “محادثات ومناقشات جميلة، وكان هناك الكثير من السعادة والضحك جمعنا معًا، وكان من الجميل مقابلة الكثير من الأشخاص الرائعين”.

This captures the diversity of yesterday #shabbatWithAGJC … lovely conversations, discussions and there was so much happiness and laughter that brought all of us together.

It was beautiful to meet so many wonderful people yesterday.@asma_alatwi @Fatemaal7rbi @aldhirabi pic.twitter.com/Kicu08TD8T

— Alanoud Alhashmi 𐩱𐩡𐩲𐩬𐩥𐩵 𐩱𐩡𐩠𐩱𐩦𐩣𐩺 (@FutureAlanoud) August 21, 2021