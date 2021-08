امرأة أفغانية تلد ابنتها على متن طائرة أمريكية خلال رحلة إجلائها (صور)

أنجبت امرأة أفغانية مولودة في طائرة عسكرية أمريكية، أمس السبت، بينما كانت متوجّهة إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

ونشر حساب قيادة الحركة الجوية المتنقلة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية على منصة تويتر صورًا لإنزال المرأة الأفغانية ومولدتها من على متن طائرة C-17 إجلاء تابعة للقوات الأمريكية.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021