امرأة أفغانية تلد ابنتها على متن طائرة أمريكية خلال رحلة إجلائها (صور)

أنجبت امرأة أفغانية مولودة في طائرة عسكرية أمريكية، أمس السبت، بينما كانت متوجّهة إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

ونشر حساب قيادة الحركة الجوية المتنقلة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية على منصة تويتر صورًا لإنزال المرأة الأفغانية ومولدتها من على متن طائرة C-17 إجلاء تابعة للقوات الأمريكية.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

وفي خضم الرحلة من قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط متجهة إلى ألمانيا، بدأت المرأة الحامل تشعر بانقباضات و”مضاعفات” بحسب التغريدة.

وقرر قائد الطائرة “خفض الارتفاع لزيادة الضغط في الطائرة، الأمر الذي سمح بإنقاذ حياة الأم” كما أضافت القيادة.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and her family off a @usairforce C-17 Globemaster III moments after she delivered a baby aboard the aircraft at @RamsteinAirBase in Germany. pic.twitter.com/339bMiVDVO — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 22, 2021

A birth story we won't soon forget! @HQUSAFEAFAF https://t.co/MYRgt4OkoD — Ramstein Air Base (@RamsteinAirBase) August 22, 2021

وبعد الهبوط مباشرة، ساعد الجيش الأمريكي المرأة الأفغانية في عملية التوليد في الطائرة قبل أن تنقل مع مولودتها إلى مستشفى قريب.

وبحسب التغريدة، فإن الوالدة والطفلة “بصحة جيدة”.

وأظهرت صور نشرها الجيش الأمريكي الوالدة مستلقية على نقالة في قاعدة رامشتاين في جنوب غربي ألمانيا.

وبعد أسبوع من سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، ما زال آلاف الناس يحاولون الفرار من بلادهم معرضين حياتهم للخطر، بينما تستمر عمليات إجلاء تقوم بها دول أجنبية في ظل ظروف بالغة الخطورة.

ومنذ 14 أغسطس/ آب الجاري، قامت الولايات المتحدة بإجلاء حوالى 17 ألف شخص، من بينهم 2500 أمريكي.

وحصلت الولايات المتحدة على الضوء الأخضر من برلين لنقل بعض الناس الذين تم إجلاؤهم إلى ألمانيا حيث لديها قواعد عدة.

وهبط حوالى 1150 شخصا ،أمس السبت، في قاعدة رامشتاين، حيث سيغادرون إلى الولايات المتحدة في غضون “أيام قليلة”، كما ذكرت ناطقة باسم قاعدة الجيش الأمريكي.