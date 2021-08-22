السلطة الفلسطينية تعتقل القيادي بـ”الجهاد” خضر عدنان.. إليك التفاصيل

اعتقلت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، في حين يجري التحقيق مع ناشطين على خلفية وقفة نُظِّمت، أمس السبت، وسط مدينة رام الله.

وقالت مجموعة (محامون من أجل العدالة) -غير حكومية- في سلسلة منشورات عبر صفحتها بموقع فيسبوك اعتقال خضر عدنان من أمام مجمع محاكم رام الله أثناء اعتصام للمطالبة بالإفراج عن معتقلي المنارة.

وقد اشتُهر عدنان بإضرابات عن الطعام خاضها رفضا لاعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وغرّد طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي عبر تويتر، قائلًا إن اعتقال عدنان يمثل إمعانٌ في الاعتداء على الحريات العامة تمارسه السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: "اعتقال الشيخ خضر عدنان إمعان من السلطة وأجهزتها بالاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطني". — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 22, 2021

القيادي بالجبهة الديمقراطية رمزي رباح: "اعتقالات الأجهزة الأمنية في رام الله تهدف لإرهاب الحراك الشعبي وقمع الحريات". pic.twitter.com/keXEETXHyX — فلسطين الآن (@paltimes2015) August 22, 2021

ومنعت الشرطة الفلسطينية، أمس السبت، وقفة في منطقة المنارة وسط رام الله، تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، والذي توفي في يونيو/حزيران الماضي، وأوقفت ناشطين كانوا يستعدون للمشاركة فيها، وفق شهود عيان.

وقالت المجموعة (محامون من أجل العدالة) في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك إن عدد الناشطين الذين جرى توقيفهم تجاوز 15، لافتة إلى أن بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الذين أوقفتهم الشرطة اليوم في رام الله، على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي دعت إليه عدة حراكات مطالبة بمحاسبة المتهمين بقضية #نزار_بنات، علماً أن المنظمين قدموا الإشعارات المطلوبة للتجمع لدى الجهات المختصة. pic.twitter.com/zSYoXzwiHv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2021

وأشارت المجموعة إلى أن الأخرس نقِل لقسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي برام الله (حكومي) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر الأمن.

وأضافت “من بين التهم المنسوبة لمعتقلي المنارة التجمهر غير المشروع، إثارة النعرات المذهبية”، حيث يجري في هذه الأثناء التحقيق مع المعتقلين على هذه التهم.

وقبل قليل، أفرج عن الأخرس ومعه عدد من الناشطين الذين جرى توقيفهم خلال الساعات الأخيرة، ومنهم عماد البرغوثي، عبد الهادي أبو شمسية، يوسف أبو خضير، يوسف عمرو، سالم قطش، إبراهيم أبو حجلة، كوثر العبويني وضحى معدي.

قوات السلطة تفرج عن الأسير المحرر ماهر الأخرس بعد اعتقاله أمس قبيل وقفة منددة باغتيال نزار بنات وسط رام الله. pic.twitter.com/44sTWLhT4i — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 22, 2021

الافراج عن الناشط الأسير السابق البرفسور عمادالبرغوثي من أمام مركز شرطة رام الله. pic.twitter.com/vOfhPKxZkZ — 🇵🇸 عياش✌️ (@Qd996) August 22, 2021

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقل المعتقلون إلى المحكمة بينما كان يعتصم ذووهم أمام نيابة رام الله، وفق المصدر ذاته.

وقالت المنظمة الحقوقية إن أكثر من 120 مواطنًا فلسطينيًا اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ مايو/أيار الماضي.

من جهته، قال لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية “جرى أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر”.

وتابع “رفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر، وقُبض على 24 شخصا، وجرى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني”.

وفي 24 يونيو الماضي، توفي نزار بنات (44 عامًا)، بعد ساعات من قبض قوة أمنية فلسطينية عليه في مدينة الخليل جنوب الضفة، واتهمت عائلته تلك القوة بـاغتياله.

عضو المكتب السياسي لحركة حـ ـمـ ـاس د. موسى أبو مرزوق: لم يسدل الستار على جريمة قتل #نزار_بنات بعد وما زالت #السلطة_الفلسطينية تمارس الترهيب والاعتقال السياسي ضد نخب وقيادات شعبنا في الضفة المحتلة.

ما جرى اليوم مع الشيخ #خضر_عدنان، وبالأمس مع قامات من هذا الشعب، أمرٌ مدان ومستنكر pic.twitter.com/pUUdjHj4A6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 22, 2021

وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وأقرت بأن وفاته غير طبيعية، وأحيل تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.

وبنات ذو خلفية يسارية ولم يُعرف بانتماء حزبي وقد حظي بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.