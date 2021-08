الأولى خلال 30 عاما.. سيول تضرب ساحل أمريكا الشرقي وتحوّل شوارع نيوجيرسي إلى أنهار (فيديو)

ضربت العاصفة الاستوائية (هنري) ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أمس السبت، ما أدى لغرق الشوارع جراء الهطول الشديد للأمطار وتحذير الأرصاد من فيضانات تؤدي لأضرار كبيرة.

وشارك ناشطون مقاطع مصورة لآثار الدمار الذي لحق بالعديد من السيارات والمنازل مع غرقها إلى جانب تحول الشوارع لما يُشبه الأنهار مع ارتفاع مستوى المياه بشكل غير مسبوق.

وتوشك العاصفة الاستوائية على بلوغ اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأحد، في وقت يستعد ملايين الأشخاص في منطقة (نيو إنغلند) و(لونغ آيلاند) في نيويورك لاحتمال تسببها في فيضانات ورياح عنيفة وانقطاع للتيار الكهربائي.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي لرصد الأعاصير أن العاصفة تبعد 80 كيلومترًا جنوب شرق مونتوك بويت بولاية نيويورك.

وخفّض خبراء الأرصاد قوة هنري بعد أن كان إعصارًا، لكنهم حذروا من تساقط أمطار غزيرة وخطر حدوث فيضانات وارتفاع مستوى مياه البحر، في وقت ضربت العاصفة المحيط الأطلسي ترافقها رياح بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة.

ومع ارتفاع حرارة سطح المحيطات بسبب التغير المناخي، تزداد قوة الأعاصير والأمطار التي تحملها ما يمثل خطرا متزايدًا على التجمعات السكانية الساحلية في العالم، وفق العلماء، ويمكن أن يمثل المد البحري الناجم عن ارتفاع مستوى مياه البحر تهديدا بشكل خاص.

وأُعلنت حالة طوارئ في مساحة واسعة من الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة تشمل مدينة نيويورك مع اقتراب العاصفة، وفي حال اشتدت قوتها مرة أخرى ستصبح أول إعصار يضرب منطقة نيو إنغلند خلال 30 عاما، إذ كان غلوريا هو الإعصار الأخير الذي ضرب لونغ آيلند، سنة 1985.

وقال الناطق باسم مركز مراقبة الأعاصير دينيس فيلتغن لوكالة فرانس برس “آخر إعصار ضرب اليابسة في نيو إنغلاند كان الإعصار بوب في 1991، وقضى 17 شخصا على الأقل في تلك العاصفة القوية”، وقبل عقد تقريبا، هددت ظواهر مناخية متطرفة مماثلة المنطقة.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة التي سبقت وصول هنري، مساء أمس السبت، بوقف حفلة موسيقية كبيرة بمشاركة عدد من النجوم في حديقة سنترال بارك، اعتبرت بمثابة “عودة” للمدينة التي عانت بشدة من الوباء.

وكان الإعصار المرتقب آنذاك قد دفع حاكم نيويورك أندرو كومو لإعلان حالة طوارئ ونشر 500 عنصر من الحرس الوطني، وحذر كومو قائلا “إنها (العاصفة) بخطورة أزمة قلبية”.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى وصول العاصفة إلى اليابسة في لونغ آيلند التي تضم منطقة هامبتون الفخمة حيث يمضي أثرياء نيويورك عطلة الصيف.

وأوضح كومو أن العاصفة “ستبقى قرابة 26 ساعة” وطلب من سكان نيويورك أن يتوقعوا “انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي وفيضانات مفاجئة” في بعض أحياء الولاية.

ويتوقع ألا يمر هنري بمدينة نيويورك ويبقى على مسافة كيلومترات عدة، لكنه مع ذلك تسبب بأحوال جوية شبيهة بعاصفة استوائية، بدأت أمس.

