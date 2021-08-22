اقتحام جديد للأقصى وهدم مبان داخل الخط الأخضر (فيديو)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت لعائلات عربية داخل الخط الأخضر، وطاردت عمالًا في طولكرم وأصابت فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم، بينما شهد الأقصى اقتحامات جديدة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان لها اليوم الأحد، أن 120 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

120 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/Bd560c4oqL — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 22, 2021

هدم في أم الفحم

وداهمت شرطة الاحتلال منطقة سويسة ووادي الحرمية في أم الفحم داخل أراضي 48 المعروفة بـ “الخط الأخضر” وحاصرتها وفرضت طوقًا عليها ونفذت عملية هدم لمنزلين قيد الإنشاء بذريعة البناء دون ترخيص ووفرت الحماية لعشرات الجرافات والمجنزرات التي شرعت بتنفيذ الهدم.

و”الخط الأخضر” لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات هدم لبيوت قيد الإنشاء في مدينة أم الفحم وشملت القرارات والإخطارات 25 منزلًا قيد الإنشاء في سويسة ووادي الحرمية.

وتشهد بلدات عربية تصعيدًا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، حيث تمتنع لجان البناء والتنظيم الإسرائيلية عن استصدار التراخيص للمنازل، وتسارع في الهدم.

مطاردة واحتجاز عمّال

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال طاردت العمال اليوم الأحد، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي 48 عبر جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم شمال غربي الضفة، واحتجزت العشرات منهم.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط الجدار طاردت العمال، ومنعت العشرات منهم من الاقتراب من المكان، واحتجزت آخرين ممن حاولوا عبور الجدار.

إصابة شاب من ذوي الاحتياجات

وفي الضفة أيضًا، أطلق جنود الاحتلال النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شرق بيت لحم، وقال مصدر أمني لـ (وفا) إن الشاب أصيب في قدمه وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي الخليل، كثفت قوات الاحتلال من حواجزها العسكرية على مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية وتعطيل حركة المواطنين.