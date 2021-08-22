البث الحي
الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

اقتحام جديد للأقصى وهدم مبان داخل الخط الأخضر (فيديو)

السلطات الإسرائيلية تهدم منازل ومنشآت في أم الفحم بأراضي الـ48 (وفا)
السلطات الإسرائيلية تهدم منازل ومنشآت في أم الفحم بأراضي الـ48 (وفا)
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202104:31 PM (مكة المكرمة)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومنشآت لعائلات عربية داخل الخط الأخضر، وطاردت عمالًا في طولكرم وأصابت فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم، بينما شهد الأقصى اقتحامات جديدة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان  لها اليوم الأحد، أن 120 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

هدم في أم الفحم

وداهمت شرطة الاحتلال منطقة سويسة ووادي الحرمية في أم الفحم داخل أراضي 48 المعروفة بـ “الخط الأخضر” وحاصرتها وفرضت طوقًا عليها ونفذت عملية هدم لمنزلين قيد الإنشاء بذريعة البناء دون ترخيص ووفرت الحماية لعشرات الجرافات والمجنزرات التي شرعت بتنفيذ الهدم.

و”الخط الأخضر” لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات هدم لبيوت قيد الإنشاء في مدينة أم الفحم وشملت القرارات والإخطارات 25 منزلًا قيد الإنشاء في سويسة ووادي الحرمية.

وتشهد بلدات عربية تصعيدًا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، حيث تمتنع لجان البناء والتنظيم الإسرائيلية عن استصدار التراخيص للمنازل، وتسارع في الهدم.

مطاردة واحتجاز عمّال

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال طاردت العمال اليوم الأحد، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي 48 عبر جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم شمال غربي الضفة، واحتجزت العشرات منهم.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط الجدار طاردت العمال، ومنعت العشرات منهم من الاقتراب من المكان، واحتجزت آخرين ممن حاولوا عبور الجدار.

إصابة شاب من ذوي الاحتياجات

وفي الضفة أيضًا، أطلق جنود الاحتلال النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شرق بيت لحم، وقال مصدر أمني لـ (وفا) إن الشاب أصيب في قدمه وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي الخليل، كثفت قوات الاحتلال من حواجزها العسكرية على مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية وتعطيل حركة المواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

حول هذه القصة

اقتحامات للأقصى وبناء حي استيطاني جديد في القدس واعتداء على طلاب بالضفة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بينما بنى الاحتلال حي استيطاني جديد في القدس ومنع تكريم طلاب الثانوية بالعيسوية، في حين اندلعت مواجهات في طوباس بالضفة الغربية.

18/8/2021
المزيد من الأخبار

امرأة أفغانية تلد ابنتها على متن طائرة أمريكية خلال رحلة إجلائها (صور)

صورة توثق لحظة وصول السيدة الأفغانية بمعية ابنتها إلى مطار قاعدة رامشتاين الألمانية (مواقع التواصل)

طالبان تحمّل أمريكا مسؤولية الفوضى في مطار كابل

وصول جنود أمريكيين في الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم عملية الإجلاء في مطار كابل (ر ويترز)

أبل تطلق تطبيقا جديدا لدراسة رد فعل المستخدمين على تحسينات “سيري”

التطبيق يهدف لجمع ردود فعل المستخدمين على التحسينات التي أدخلتها الشركة على سيري (غيتي - أرشيفية)

طبيب: اللقاحات المضادة لكورونا قد تتحول إلى تطعيمات سنوية (فيديو)

د. أحمد حلمي، استشاري الأمراض الباطنة في جامعة برمنجهام بإنجلترا (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

أنباء سارة عن رضيع كابل الذي هزت صورته العالم (فيديو)

أنباء سارة عن رضيع كابل الذي هزت صورته العالم

شاهد: رجل يتدلى من لعبة ملاهي على ارتفاع 15 مترا

كان الرجل يركب بمفرده في اللعبة وقت وقوع الحادث (مواقع التواصل)

أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
مقالات

طالبان.. الخلفيّة الشرعيّة، والفرق مع القاعدة وداعش، وإمكان التطوّر