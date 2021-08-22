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أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202101:32 PM (مكة المكرمة)

حدد مرسوم صدر اليوم الأحد عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موعد أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

ونص المرسوم رقم (40) لسنة 2021  الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، على دعوة المواطنين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين بجميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد.

وسينتخب القطريون 30 عضوًا في المجلس المؤلف من 45 مقعدًا وسيعيّن الأمير باقي الأعضاء. وسيملك المجلس سلطة تشريعية وسيقر السياسات العامة للدولة والميزانية، ويقدم توصيات بشأنها لمجلس الوزراء.

بدوره، دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب، متمنيًا التوفيق للمتقدمين للترشيح معتبرها “منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية”.

وأضاف “مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة”.

وأواخر الشهر الماضي، أصدر أمير قطر القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى تمهيدا لإجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد.

ومن بين ما تضمنه القانون: شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن أمير قطر أن بلاده “تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.

ووفقا للقانون السابق، كان أمير البلاد يعين جميع أعضاء مجلس الشورى. وفي 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم للبلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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