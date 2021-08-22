أثناء تصوير مقطع.. شابة تلقى حتفها فور سقوطها من سطح مبنى بإسطنبول (فيديو)

لقيت الشابة التركية كبرى دوغان (23 عامًا) حتفها بعدما سقطت من سطح مبنى في منطقة إسنيورت بإسطنبول، كانت صعدت إليه لتصوير مقطع فيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الفتاة في زيارة إلى منزل قريبتها حيث صعدت برفقتها إلى سطح المبنى عند غروب شمس يوم الجمعة لتصوير مقطع فيديو ونشره على “تيك توك”، لكنها سقطت من الأعلى فجأة إثر انهيار المكان الذي كانت تقف عليه لتفارق الحياة إثر ذلك.

والتقطت الشابة الأخرى بشكل لا إرادي لحظات السقوط بكاميرا هاتفها، ومن ثم اتصلت على الفور بالشرطة والفرق الطبية التي وجدت أن الفتاة قد فارقت الحياة، وتم نقل جثتها إلى الطب الشرعي.

صادم!.. وفاة شابة تركية إثر سقوطها عن سطح مبنى أثناء تصوير مقطع لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/CQirU7jRB8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2021

وقال عم الشابة نابي دوغان، للصحفيين أمام مبنى الطب الشرعي، إنه حذر بنات أخيه من الصعود إلى السطح إلا أنهما لم تستمعا لكلامه.

ولفت إلى وجود إهمال في بناء السطح، حيث تم استخدام قطعة بلاستيكية رقيقة فوق قسم التهوية بدلًا من صفائح معدنية متينة، واتهم دوغان متعهد البناء بالتقصير واستخدام مواد رخيصة، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة القضية من كثب.