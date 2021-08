“هجمات مدروسة”.. الملك محمد السادس: المغرب مستهدف ويتعرض لعدوان مقصود

قال ملك المغرب محمد السادس في خطاب مساء أمس الجمعة إن بلاده تتعرض لهجمات مدروسة من قبل بعض الدول والمنظمات وأنه تم تجنيد كل الوسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية في ذلك.

وأوضح ملك المغرب خلال خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب أن” المغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرنًا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أكثر من 4 قرون”.

وأشار إلى أن” المغرب يتعرض على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة من قبل أعداء وحدتنا الترابية الذين ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرًا”.

وفي خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب تناول ملك المغرب العلاقات مع بعض الدول الأوربية وقال” يوجد قليل من الدول خاصّة الأوربية، تعد من الشركاء، تخاف على مصالحها الاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربيّة”.

وأضاف ملك المغرب بالقول” يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويه سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار”.

