هربا من الحرق أو الصعق.. رسام يقفز من أعلى رافعة مشتعلة لامست أسلاك الكهرباء (فيديو)

أنقذت إدارة الإطفاء في أكسفورد بولاية ألاباما الأمريكية رسّامًا شابًا بعد أن تلامس مصعده بخطوط الكهرباء واشتعلت فيه النيران بينما كان يرتفع 25 قدمًا (7.62 مترًا) في الهواء.

وقع الحادث يوم السبت الماضي عندما كان كابيرا راميرز (23 عامًا) يقف أعلى رافعة لإنجاز مهمة رسم على مبنى وكالة هارلي ديفيدسون في أكسفورد، ووجد الشاب نفسه فجأة محاصرًا بالنيران ومعرضًا إما للحرق أو الصعق.

وعندما وصل رجال الإطفاء وجدوا أنه لا سبيل آمن لإخراج الشاب من الرافعة حتى انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي لا يمكنهم استخدام الماء أو حتى السلالم الهوائية، فقرروا بسرعة إنشاء شبكة أمان مؤقتة من خيمة وحاولوا إقناعه بالقفز عليها.

وحينما بدأت النيران تزداد خطورة، استجاب الشاب في النهاية وقفز، ورغم إصابته بجروح في ساقه واستنشاقه الدخان إلا أن هذا القرار أنقذ حياته في الوقت المناسب من الحرق أو الصعق.

وبثت إدارة مطافئ أكسفورد الحادث عبر منصاتها، ووجهت الشكر إلى القائد كورتيس كوب، صاحب القرار السريع والآمن لإنقاذ حياة الشاب.

