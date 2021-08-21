مكتشف عقار الكلوروكين.. حملة فرنسية لمنع إنهاء مسيرة البروفيسور ديديه راوولت ورفض تقاعده (فيديو)

أطلق ناشطون وسياسيون في فرنسا حملة إلكترونية واسعة لرفض خروج البروفيسور”ديديه راوولت” نحو التقاعد الإجباري بعد بلوغه سن الـ”69 عامًا” إيذانا بتوقفه عن التدريس الجامعي والعمل في مستشفيات مرسيليا.

وتصدر وسم #لا تلمس راوولت، باللغة الفرنسية منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك في الحملة ناشطون وسياسيون منهم من ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف في البلاد مثل فلوريان فليبو رئيس حزب “وطنيون”.

وعرف راوولت رئيس قسم الأمراض المعدية في المستشفى الجامعي في مدينة مرسيليا، والمولود في العاصمة السنغالية داكارفي العام 1952، بأنه أول من اقترح استعمال هيدروكسي كلوروكين، من أجل علاج مرضى كورونا كوفيد 19

وحسب راوولت، فإن “الهيدروكسي كلوروكين” الممزوج ً بـ”الأزيتروميسين” المستخدم عادة لمداواة الملاريا، مضاد حيوي متوافر في الأسواق العالمية وقادرعلى شفاء المرضى من «كوفيد – 19».

وقال البروفيسور ديديه راوولت في آخر ظهور له الأسبوع الماضي، إنه بالرغم من فاعلية وتعميم اللقاحات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا فإن متحورات الفيروس كورونا ما زالت تمثل معضلة حقيقية للعلماء.

Combien de temps les médias français arriveront encore à cacher ce genre d'information ? pic.twitter.com/aWsZhErQNy — Benoit Philippe (@BenoitPhilipp12) August 18, 2021

وقال رئيس حزب “فرنسا انهضي” نيكولا إينيون إن التقاعد الإجباري لراوولت سيكون خطأ كبيرًا خاصة في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه فرنسا والعالم مع وصول متحورات كورونا، بالإضافة إلى قيمة راوولت كواحد من أبرز علماء قطاع الصحة عالميا، فيما اعتبر ساسة ونواب برلمانيون أن السياسة البروقراطية المعتمدة في فرنسا، تدفع بقادتها إلى التخلص من العقول العلمية الفرنسية المشهود لها بالكفاءة العالمية.

La science sombre dans l’obscurantisme: L’un des plus grands scientifiques au monde, reconnu par tous, celui qui a sauvé des vies pendant cette pandémie au mépris des intimidations de la bien-pensance est aujourd’hui sacrifié sur l’autel de la pensée unique‼️#TouchePasARaoult pic.twitter.com/xecCgF1Ytq — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) August 19, 2021

#TouchePasARaoult ! Les covidistes n’aiment pas la vie. Ils n’aiment pas ceux qui soignent. Ceux qui ont l’amour de la liberté et de la science, la vraie ! Sans conflits d’intérêts !

Soyons au rendez-vous et ne laissons pas l’horreur se faire ! 🇫🇷 — Florian Philippot (@f_philippot) August 19, 2021

#Raoult, à vouloir le pousser vers la porte de l'IHU, ils font finir par la prendre dans la gueule! Cette volonté bureaucratique de l'éliminer est une honte et un scandale! Tout mon soutien au professeur victime des haines et des lobbies. #TouchePasARaoult https://t.co/OMYjTRABjm — Gilbert Collard (@GilbertCollard) August 19, 2021

وكان البروفيسورديديه راوولت عضواً في «المجلس العلمي» الذي شكلته السلطات الفرنسية السنة الماضية لتوفير المشورة العلمية في كيفية التعاطي مع وباء كورونا، وليمثل «الغطاء العلمي» الذي يقود سياستها الصحية، إلا أنه ما لبث أن استقال لاختلافه مع غالبية أعضائه ولتفضيله «البقاء على تواصل مباشر مع الرئييس ايمانويل ماكرون» من غير المرور بالمجلس المذكور.