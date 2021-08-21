مع الحكيم: أمراض تؤدي إلى الأرق.. تعرف عليها (فيديو)

يعد الأرق من أكثر المشاكل الصحية التي تواجه الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المختلفة وتؤثر على جودة حياتهم.

ويُعرِّف الأرق بأنه اضطراب يعاني خلاله الشخص من صعوبة في النوم أو البقاء نائما لفترة كافية، وتتكرر نوبات الأرق على الأقل ثلاث ليالٍ في الأسبوع لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

كما تؤدي نوبات الأرق المتكررة إلى حدوث ضائقة كبيرة أو صعوبات وظيفية في حياة الشخص، وقد تصيب النساء بشكل أكبر، حسب ما جاء إحدى الدراسات.

ووفقًا لإحصاءات جمعية الطب النفسي الأمريكية، فإن حوالي ثلث البالغين يعانون من أعراض الأرق في مرحلة ما من حياتهم، وتبلغ نسبتهم بين 6 إلى 10 %.

وحسب المعهد القومي للقلب والرئة والدم، يمكن أن تؤدي الإصابة بحالات طبية معينة، مثل السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وانقطاع الطمث إلى الأرق.

وفي تقرير تفصيلي رصد برنامج “مع الحكيم” على قناة الجزيرة مباشر بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأرق:

الربو والحساسية

في دراسة أجريت عام 2016، تم الكشف على أن العديد من المصابين بالربو يعانون من الأرق.

ووفقًا لمؤسسة “النوم الأمريكية” يعاني حوالي 40 مليون بالغ من الأرق سنويا، فضلا عن أن 37٪ من المصابين بالربو الحاد يعانون من الأرق بسبب صعوبات التنفس.

ارتفاع ضغط الدم

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق المزمن لديهم مخاطر أعلى بنسبة 300٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

متلازمة الألم العضلي الليفي

النوم المتقطع والتعب أثناء النهار من الأعراض الشائعة للألم العضلي الليفي، وتشير بعض البيانات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الألم العضلي الليفي يعانون من اليقظة أثناء مراحل النوم.

ويشترك النوم مع الألم العضلي الليفي في علاقة ثنائية الاتجاه، فمثلما يمكن للأعراض المؤلمة أن تمنع المرضى من الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فإن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الشعور بالألم الناجم عن الألم العضلي الليفي.

الغدة الدرقية

يعتمد العديد من أعضاء وأنظمة الجسم على الغدة الدرقية؛ فعندما تفرز الغدة الدرقية كمية قليلة جدًا أو كبيرة جدًا من الهرمون، فإنها تقضي على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما قد يؤثر على النوم.

ووفقا لنظام الغدة، فإن الإفراط في إنتاج الهرمونات يؤدي إلى القلق وسرعة دقات القلب والأرق فضلا عن صعوبة الاستمرار في النوم أو مشاكل المشي أثناء النوم.

كما يؤدي النقص الشديد في هرمون الغدة الدرقية إلى خمول الغدة ما يؤدي إلى الإرهاق ونقص الطاقة والخمول المفرط أثناء النهار.

أمراض المعدة

أظهرت دراسة جديدة أن متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم والحموضة المعوية وأمراض المعدة تؤثر كثيرًا على النوم.

الاكتئاب والاضطرابات النفسية

يرتبط النوم والصحة العقلية ارتباطًا وثيقًا، إذ يؤثر الحرمان من النوم على الحالة النفسية والعقلية والعكس صحيح، فمشاكل النوم شائعة بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من القلق والاكتئاب والاضطراب “ثنائي القطب” واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.