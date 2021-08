فضّل شحن “البيرة والنبيذ” على ترحيل مئات الأفغان.. انتقادات حادة للجيش الألماني

كشفت صحيفة (بيلد) الألمانية أن الجيش الألماني شحن الآلاف من “علب البيرة والنبيذ” من أفغانستان عوضا عن إجلاء الأفغان الذين تعاونوا معه.

ووجهت الصحيفة الألمانية انتقادات حادة للحكومة الألمانية بسبب ما سمته “فشلها في إجلاء موظفي الدعم الأفغان” قبل سيطرة حركة طالبان على كابل.

وذكرت (بيلد) أن الجيش الألماني شحن ما يقرب من 65 ألف علبة بيرة و340 زجاجة نبيذ إلى ألمانيا أثناء استكمال انسحاب قواته من أفغانستان في نهاية يونيو حزيران.

لكن وبحسب الصحيفة فإن “المئات من الموظفين الأفغان وأفراد أسرهم لم يحصلوا على تأشيرة ولم يتم إجلاؤهم على الفور، على الرغم من تقدم طالبان في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة إن طائرة تابعة لقوات الجو الألمانية غادرت مطار كابل، ولم تقل سوى 7 ركاب، مما أثار حالة من السخرية.

وقالت الصحيفة إن الجيش فضَّل شحن ما يقرب من 65 ألف علبة بيرة و340 زجاجة نبيذ إلى ألمانيا، على ترحيل مئات الأفغان المتعاونين مع ألمانيا.

واستنكرت الصحيفة موقف الحكومة الألمانية من “أولئك الذين عملوا لسنوات عديدة لفائدة ألمانيا وخاطروا بحياتهم من أجلها”، مشيرة إلى أن “قيمتهم على ما يبدو أقل من عُلب الجعة” حسبما وصفت.

Germany Flew 65,000 Beer Cans Out of Afghanistan, but Just 7 People on an Evacuation Flight https://t.co/yivRTOvBJN

من ناحية أخرى اتهم مرشح تحالف المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل (أرمين لاشيت) وزير الخارجية هايكو ماس بالفشل في حماية الموظفين المحليين الأفغان الذين عاونوا الجيش الألماني ومنظمات ألمانية.

وقال في تصريحات لصحيفة محلية اليوم السبت إن وزارة الخارجية رفضت في يونيو/حزيران الماضي إيواء الموظفين المحليين الذين مر على عملهم مع الهيئات الألمانية أكثر من عامين”.

وأوضح أن الوزير المسؤول فشل وأنه كان يجب التصدي لهذا بصورة أكبر، إذ كان بمقدور وزارة الخارجية أن تعتني بصورة أفضل بالموظفين المحليين منذ أبريل/نيسان الماضي.

كانت ممثلة لوزارة الخارجية أعلنت أمام نواب في البرلمان في الخامس من مايو/أيار الماضي بعد أيام قليلة من بدء الانسحاب الرسمي للقوات الدولية من أفغانستان، والالتزام بحماية الموظفين المحليين.

The German military has ramped up its Kabul evacuation efforts and has managed to help hundreds of people escape the dire situation in Afghanistan. https://t.co/e002nRoZJF

— DW News (@dwnews) August 19, 2021