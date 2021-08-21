تونس.. حركة النهضة تطالب بالكشف عن مؤامرات تحدث عنها قيس سعيّد

طالبت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، أجهزة الدولة الأمنية والقضائية بـ”القيام بما يلزم للكشف عن المؤامرات” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيّد.

وأصدرت الحركة بيانًا بعد ساعات من اتهام الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة، أطرافا سياسية “مرجعيتها الإسلام” -لم يسمها- بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.

وأوضحت الحركة أن دعوتها أجهزة الدولة للقيام بذلك تهدف إلى “تحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي”.

وحذرت النهضة في بيانها من “كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين”.

ودعت “كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفًا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي” وأعربت عن “انشغالها الشديد بما ورد في كلمة سعيّد من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي له”.

وعبّر البيان عن استنكار النهضة “لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت”.

وأمس الجمعة، قال الرئيس التونسي “بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام، ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك).

جاء ذلك في كلمة سعيّد بقصر قرطاج -بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك- خلال إشرافه على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا.

واستشهاد الرئيس التونسي في غير موضعه، إذ إنه توهم الكلمة المأثورة جزءًا من آية قرآنية، ما أثار سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي في تونس والعالم العربي.

وأضاف سعيّد في كلمته “أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة”.

واستطرد “أعرف ما يدبّرون وأقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء”.

أتمنى من أهل #تونس أن يأخذوا بيد #قيس_سعيد إلى الكتاتيب، ليتعلم التمييز بين نص القرآن الكريم وغيره، وأن يحجروا عليه قبل أن يشعل بلادهم بعنترياته الجوفاء.. ألا يعرف هذا المتحذلق أن عبارة "قل الحق ولو على نفسك" لم ترد في نص القرآن الكريم؟! pic.twitter.com/ON9NMuwsbZ — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 20, 2021

اخبط فقط خبطت من قبلك الأممُ ..

لايوجد في القرآن آية تقول ( قل الحق ولو على نفسك ) 🤣🤣🤣🤣🤣

شوف يا #قيس_سعيّد : الدستور وعجنته عجن فنرجوك ان لا تفعلها مع القرآن الكريم . pic.twitter.com/3pJVy7WSA6 — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) August 20, 2021

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد، في 25 يوليو الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وتباينت الآراء الحزبية بشأن قرارات سعيّد، إذ رفضتها غالبية الأحزاب وعلى رأسها حركة “النهضة” -الأكبر تمثيلًا في البرلمان- قائلة إن قرارات الرئيس القرارات “انقلاب على الدستور”، في حين أيدتها طائفة أخرى وارتأت فيها “تصحيحًا للمسار”.