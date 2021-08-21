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اختفاء مفاجئ لمواقع طالبان الرسمية من على الإنترنت.. والسبب غير واضح

بدا من غير الممكن الوصول للمواقع الخمسة (غيتي)
بدا من غير الممكن الوصول للمواقع الخمسة (غيتي)
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202110:59 AM (مكة المكرمة)

اختفت المواقع الرسمية الإلكترونية لحركة طالبان على ما يبدو من على شبكة الإنترنت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

ولم يتضح بعد إن كان اختفاء تلك المواقع يرجع إلى خطأ فني أم إلى أمر آخر. وكانت صحيفة (الواشنطن بوست) أول من نشر نبأ اختفاء تلك المواقع.

وتدير طالبان مواقع منفصلة بخمس لغات هي الباشتو والعربية والأوردو والدرية والإنجليزية. وبدا من غير الممكن الوصول للمواقع الخمسة، الجمعة.

وقبل أيام، أغلقت شركة فيسبوك مجموعة على تطبيق (واتساب) في أفغانستان أنشأتها حركة طالبان لتلقّي شكاوى المواطنين عبرها بعد سيطرتها على البلاد، حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.

وخلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي بثّ مباشرة على الإنترنت الثلاثاء، وجّهت حركة طالبان انتقادًا شديدًا إلى شركة فيسبوك بسبب الحظر الذي تفرضه عليها في وقت ترفع فيه عملاقة التواصل الاجتماعي لواء حرية التعبير.

وتتّجه الأنظار إلى كيفية تعامل كبريات وسائل التواصل الاجتماعي مع المحتوى الذي تنشره طالبان على هذه المنصات في وقت أعلنت فيه الحركة أنها ستشكل حكومة بعدما تمكنت من السيطرة على سائر أنحاء أفغانستان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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