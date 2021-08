اختفاء مفاجئ لمواقع طالبان الرسمية من على الإنترنت.. والسبب غير واضح

اختفت المواقع الرسمية الإلكترونية لحركة طالبان على ما يبدو من على شبكة الإنترنت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

ولم يتضح بعد إن كان اختفاء تلك المواقع يرجع إلى خطأ فني أم إلى أمر آخر. وكانت صحيفة (الواشنطن بوست) أول من نشر نبأ اختفاء تلك المواقع.

وتدير طالبان مواقع منفصلة بخمس لغات هي الباشتو والعربية والأوردو والدرية والإنجليزية. وبدا من غير الممكن الوصول للمواقع الخمسة، الجمعة.

No detail on why, but it comes amid pressure to cut off their propaganda abilities. https://t.co/BNeNi5hCH1

— mark seibel (@markseibel) August 20, 2021