كورونا.. مراجعة أمريكية لحسم علاقة لقاح مودرنا بمرض نادر في القلب

قالت صحيفة (واشنطن بوست) إن مسؤولين يراجعون التقارير التي تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يُعتقد بين لقاح مودرنا والإصابة بمرض نادر في القلب لدى البالغين الأصغر سنًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يراجعون تلك التقارير التي تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يُعتقد في السابق بين لقاح شركة مودرنا وخطر الإصابة بالمرض النادر.

وذكرت الصحيفة أن المراجعة تركزت على بيانات كندية تشير إلى أن مخاطر لقاح مودرنا أكبر من (فايزر-بيونتك) خاصة عند الرجال دون الثلاثين من العمر.

ونقل تقرير واشنطن بوست الذي صدر في ساعة متأخرة مساء الخميس عن مصدر قوله إنه لا يزال من السابق لأوانه وصول الجهات التنظيمية إلى نتيجة، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل تقديم أي توصية.

U.S. officials are reviewing the possibility that the Moderna coronavirus vaccine is linked to a higher risk of myocarditis in younger adults than previously thought, according to two people who emphasized the side effect still probably remains uncommon https://t.co/7qL19rE9t1

— The Washington Post (@washingtonpost) August 20, 2021