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كورونا.. مراجعة أمريكية لحسم علاقة لقاح مودرنا بمرض نادر في القلب

لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا (رويترز)
لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا (رويترز)
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202103:29 PM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة (واشنطن بوست) إن مسؤولين يراجعون التقارير التي تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يُعتقد بين لقاح مودرنا والإصابة بمرض نادر في القلب لدى البالغين الأصغر سنًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يراجعون تلك التقارير التي تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يُعتقد في السابق بين لقاح شركة مودرنا وخطر الإصابة بالمرض النادر.

وذكرت الصحيفة أن المراجعة تركزت على بيانات كندية تشير إلى أن مخاطر لقاح مودرنا أكبر من (فايزر-بيونتك) خاصة عند الرجال دون الثلاثين من العمر.

ونقل تقرير واشنطن بوست الذي صدر في ساعة متأخرة مساء الخميس عن مصدر قوله إنه لا يزال من السابق لأوانه وصول الجهات التنظيمية إلى نتيجة، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل تقديم أي توصية.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “لن نعلق على اجتماعات أو مناقشات داخلية، لكن يمكننا القول إن إدارة الأغذية والعقاقير ملتزمة تمامًا بمراجعة البيانات عندما تكون متاحة لها”.

ولم تعلق شركة مودرنا على الأمر بحسب ما قالت رويترز. وتأتي المراجعة المحتملة بعد يومين فقط من إعلان مسؤولي الصحة الأمريكيين عن توفير جرعات ثالثة معززة للأمريكيين اعتبارًا من 20 سبتمبر/أيلول.

ويجيء ذلك انطلاقًا من مخاوف من أن تكون الحماية التي توفرها اللقاحات الأولية أقل من المطلوب في مواجهة تزايد الإصابات بالسلالة المتحورة المعروفة باسم (دلتا).

المصدر : رويترز

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