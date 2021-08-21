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أفغانستان.. شقيق الرئيس المنصرف أشرف غني يبايع حركة طالبان (فيديو)

شقيق الرئيس الأفغاني السابق يبايع حركة طالبان (مواقع التواصل)
شقيق الرئيس الأفغاني السابق يبايع حركة طالبان (مواقع التواصل)
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202107:02 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، أن حشمت غني أحمد زادي -شقيق الرئيس المنصرف أشرف غني- بايع حركة طالبان في العاصمة كابل.

وقالت وكالة أنباء (باجهوك) المحلية إن حشمت غني -يرأس المجلس الأكبر للكوشي (البدو) في أفغانستان- أعلن مبايعته للحركة.

ولم يكن حشمت غني يشغل أي منصب رسمي خلال فترة رئاسة أشرف غني التي استمرت 8 سنوات.

وفي المقطع المتداول، ظهر حشمت غني وهو يبايع خليل الرحمن العضو البارز في حركة طالبان، وفق الوكالة الأفغانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل في أفغانستان مقطع فيديو مبايعة حشمت غني لحركة طالبان بكثافة.

وفي وقت سابق، وعد مسؤولون في حكومة غني السابقة من بينهم قادة في الشرطة الوطنية بالتعاون مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، حسب المصدر نفسه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحو الحركة العاصمة وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل الإمارات قائلا إنه فعل ذلك لـ”منع وقوع مذبحة”، على حد تعبيره.

وجاءت سيطرة طالبان في وقت قياسي بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وعلى الرغم من إنفاق واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مليارات الدولارات طوال نحو 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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