أفغانستان.. شقيق الرئيس المنصرف أشرف غني يبايع حركة طالبان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، أن حشمت غني أحمد زادي -شقيق الرئيس المنصرف أشرف غني- بايع حركة طالبان في العاصمة كابل.

وقالت وكالة أنباء (باجهوك) المحلية إن حشمت غني -يرأس المجلس الأكبر للكوشي (البدو) في أفغانستان- أعلن مبايعته للحركة.

ولم يكن حشمت غني يشغل أي منصب رسمي خلال فترة رئاسة أشرف غني التي استمرت 8 سنوات.

وفي المقطع المتداول، ظهر حشمت غني وهو يبايع خليل الرحمن العضو البارز في حركة طالبان، وفق الوكالة الأفغانية.

طالبان کا کہنا ہے کہ @ashrafghani کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمٰن اور دینی عالم مفتی محمود ذاکری اس موقع پر موجود ہیں۔ ویڈیو مفتی ذاکری نے جاری کی ہے۔ pic.twitter.com/MmBIsRqwa4 — Tahir Khan (@taahir_khan) August 21, 2021

وتناقل رواد مواقع التواصل في أفغانستان مقطع فيديو مبايعة حشمت غني لحركة طالبان بكثافة.

اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے مخالفت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔

اس سلسلے میں امارات اسلامیہ افغانستان کے رہنماؤں نے ان کے اس عمل کا خیرمقدم کیا اور ہر قسم تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔#ویڈیو pic.twitter.com/h1QdmWSMLX — امارت اسلامی اردو (@EIAUrdu) August 21, 2021

بریکنگ نیوز

اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کردیا طالبان سب کا اعتماد حاصل کرکے حاصل کرکے حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں#Taliban#Afganistan pic.twitter.com/BAztlkGYMT — Aimal Khan (@iAimalKhan) August 21, 2021

اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔۔

لگتا ہے یہ بھی شہباز شریف اور نواز شریف والی پالیسی اپنا رہے🤪 pic.twitter.com/fsI1Xuskt4 — Shahid Husssain (@ShahidHusssain9) August 21, 2021

وفي وقت سابق، وعد مسؤولون في حكومة غني السابقة من بينهم قادة في الشرطة الوطنية بالتعاون مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، حسب المصدر نفسه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، وفي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل مسلحو الحركة العاصمة وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل الإمارات قائلا إنه فعل ذلك لـ”منع وقوع مذبحة”، على حد تعبيره.

وجاءت سيطرة طالبان في وقت قياسي بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وعلى الرغم من إنفاق واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مليارات الدولارات طوال نحو 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية.

کابل میں اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی نے طالبان رہنماؤں سے ملاقات میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا. اس موقع پر حشمت غنی نے بتایا کہ اشرف غنی کروڑوں ڈالر لے کر UAE فرار ہوا ہے. pic.twitter.com/xfdD4gtN0T — Dr Fatima K – PTI (@p4pakipower) August 21, 2021

اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے امارت اسلامی کے رہنماؤں محترم خلیل الرحمن کی موجودگی میں امارت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے pic.twitter.com/j8VWpHn2mN — افغان طالبان اردو (@KhubaibRana7) August 21, 2021