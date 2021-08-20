أكثر سرعة وفعالية.. نتائج مشجعة لعقار طورته أسترازينيكا للوقاية من كورونا

كشفت شركة (أسترازينيكا) المصنعة للأدوية اليوم الجمعة أن علاجا بالأجسام المضادة تقوم على تطويره حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض فيروس كورونا وذلك في دراسة بمرحلة متقدمة.

وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة (فاندربلت) قلص بنسبة 77% خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 مصحوبًا بأعراض.

وتم تطوير الدواء المصنوع من مزيج جسمين مضادين، في البداية كعلاج للأشخاص الذين أصيبوا لمرض.

وأوضحت أسترازينيكا في بيان أن تجربة جديدة شملت 5 آلاف و197 مشاركا لم يصابوا بالمرض، أظهرت انخفاضا بنسبة 77%في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم تسجيل حالات خطرة.

أحد المصابين بفيروس كورونا في مشفى في أركنساس (رويترز)

وكانت تجربة سابقة لعقار (إيه زي دي 7442) أظهرت أنه يقلل فقط من خطر الإصابة بالأعراض بنسبة 33% وهي نتيجة اعتبرت في يونيو/حزيران أن ليس لها دلالة إحصائية.

وقال مايرن ليفين المحقق الرئيسي في التجربة، إن البيانات تظهر أن جرعة واحدة يمكن أن “تمنع بسرعة وفعالية أعراض كوفيد-19”.

وأوضح قائلًا “مع هذه النتائج المثيرة قد يكون هذا العقار أداة مهمة في ترسانتنا لمساعدة الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى أكثر من اللقاح للعودة إلى حياتهم الطبيعية”.

وتأمل المجموعة في أن يستخدم الدواء إلى جانب اللقاحات للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية، موفرًا ما يصل إلى 12 شهرًا من المناعة.

ومولت الحكومة الأمريكية تطوير العقار ولديها اتفاقات مع المجموعة لتلقي 700 ألف جرعة منه.

ويفترض أن ترسل الشركة الآن البيانات إلى السلطات الصحية للحصول على إذن استخدام طارئ محتمل أو موافقة مشروطة.