نجل القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود يتعهد بمقاومة طالبان ويوجه رسالة لواشنطن

تعهد أحمد شاه مسعود، أحد قادة الفصائل الأفغان، بالصمود في مواجهة طالبان من معقله في وادي بانجشير.

وأحمد مسعود هو نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، الذي كان أحد القادة الأساسيين في مقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي.

وطالب أحمد مسعود أمريكا وأوربا بتمكين المليشيات التي يقودها في أفغانستان بالأسلحة والذخائر من أجل مقاومة طالبان التي استعادت السلطة في كابل.

وقال أحمد مسعود الذي اغتال تنظيم القاعدة والده عام 2001، في مقال نُشر بصحيفة واشنطن بوست إن أفرادا من الجيش الأفغاني، بمن فيهم بعض من وحدات الصفوة من القوات الخاصة، هبوا لنصرته.

وتابع قائلا “ما زال بإمكان أمريكا أن تكون ترسانة كبيرة للديمقراطية” عبر دعم مقاتليه “الذين أصبحوا مستعدين مرة أخرى لمواجهة طالبان”.

وأضاف “لدينا مخازن ذخيرة وأسلحة جمعناها بصبر منذ عهد والدي، لأننا كنا نعلم أن هذا اليوم قد يأتي”، مردفا أن بعض القوات التي انضمت له جلبت أسلحتها معها.

وتابع “إذا شن أمراء حرب طالبان هجوما، فإنهم سيواجهون مقاومة شديدة من جانبنا”.

وقال “طالبان ليست مشكلة للشعب الأفغاني وحده؛ فتحت حكم طالبان ستصبح أفغانستان بلا شك بؤرة للإرهاب الإسلامي المتطرف، وستُنسج هنا مجددا المؤامرات ضد الديمقراطيات”.

متظاهرون أفغان يتحدون طالبان ويرفعون الأعلام الوطنية في ذكرى الاستقلال(الأناضول)

وكان أحمد مسعود الذي يقود حزبا سياسيا اسمه (جبهة المقاومة) نشر عمودا في مجلة (لا ريغل دو جو) الفرنسية التي أسسها الكاتب برنار هنري ليفي، أكد فيه أنه يريد أن يجعل معركة والده “حربه الخاصة”.

ودعا الأفغان إلى الانضمام إليه “في معقلنا في بانجشير وهي آخر منطقة حرة في بلدنا المحتضر”.

وجاءت كتابات ومواقف أحمد مسعود في أعقاب إعلان أمرالله صالح، وهو من بين أحد المساعدين المقربين لأحمد شاه مسعود والذي أصبح لاحقا نائبا للرئيس، أنه الرئيس الشرعي لأفغانستان بعد فرار أشرف غني من كابل مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد.

وما زال وادي بانجشير، شمالي كابول، يعج بهياكل المدرعات السوفيتية التي دُمرت في معارك فاشلة لغزو أفغانستان، كما صمدت المنطقة أيضا أمام طالبان عندما حكمت الحركة أفغانستان في الفترة بين 1996 و2001.

ومن غير الواضح ما إذا سيكون بمقدورالقوات في بانجشير صد أي هجوم لقوات طالبان التي لم تحاول حتى الآن دخول الوادي الضيق أو ما إذا كان إعلان مسعود بمثابة خطوة أولية نحو المفاوضات.

من جهته صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المقاومة ضد طالبان تتركز في بانجشير مع أمر الله صالح وأحمد مسعود، داعيا إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل “حكومة تمثيلية” في أفغانستان.

ولم تتمكن طالبان يوما من السيطرة على وادي بانجشير الذي يصعب الوصول إليه.