لقطة مآساوية لأم تسلم رضيعها للجنود الأمريكيين في مطار كابل (فيديو)

تسبب تداول مقاطع عدة تظهر تسليم أسرة أفغانية أطفالها لجنود أمريكيين عبرالأسلاك الشائكة بمطار كابل جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بتعليقات تعبر عن الحزن جراء الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان، وأخرى تهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن محملة إياه مسؤولية الخروج الآمن لآلاف الأفغان في ظل مخاوف كبيرة من حكم طالبان.

وقال الصحفي والناشط الأفغاني عمر حيدري الذي نشر المقطع الأصلي للحادثة “تم تسجيل الفيديو في الساعة 13:32 يوم 19 أغسطس/آب الجاري في مطار كابل، عن طريق شخص لم يغادر البلاد”.

وأضاف “شارك الشخص معي مشاهد من القصة المفجعة، خاصة عندما سلم الأب الطفل إلى الجنود، وعاد لينقذ الأم المصابة والواقعة وسط الحشد الخائف والمخيف”.

وأكد حيدري على حسابه الرسمي أن هذه اللقطة التي تختزل الفوضى والخوف الموجود في مطار كابل، تمثل رسالة إدانة موجهة للمجتمع الدولي جراء تخليه عن أبناء الشعب الأفغاني بعد سقوط كابل تحت أيدي عناصر طالبان.

أسرة أفغانية تسلم طفلها الرضيع لجنود أمريكيين عبر الأسلاك الشائكة بمطار #كابل في رحلة الهروب من #أفغانستان pic.twitter.com/HYkLcG5Cbl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2021

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE — Omar Haidari (@OmarHaidari1) August 19, 2021

وأشار إلى أن القوات الأمريكية أطلقت النيران في الهواء والغاز وبعض أنواع القنابل الصوتية للسيطرة على الحشد.

وقد تفاعل العديد من الإعلاميين الأمريكيين مع المقطع المصور، وقال الإعلامي ومقدم البرامج الأمريكي بوريس مورجان إن “هذه الصور المرعبة يجب أن تطارد بايدن وبوريس جونسون لبقية قترة حكمهم”، متسائلا عما قد يدفع أسرة أفغانية لفعل ذلك وعن مصير الطفل.

في حين اعتبرت الصحفية إليزابيث فارغاس أن إقدام الأسرة الأفغانية على تسليم الرضيع للقوات الأمريكية يؤكد حجم الخوف الذي تشعر به الأسر الأفغانية من حكم طالبان.

This horrific photograph

(📷Omar Haidari via @Reuters) should haunt Joe Biden & Boris Johnson for the rest of their terms in office. A baby passed up by frantic family to US military at Kabul airport. Imagine how desperate you have to be to do this? What fate awaits that child? pic.twitter.com/Xej2NtBCSe — Piers Morgan (@piersmorgan) August 20, 2021

There is video out of a tiny baby being passed up to American troops standing on the airport wall in Kabul. Can you imagine the desperation that would lead someone to do that? — Elizabeth Vargas (@EVargasTV) August 20, 2021

واعتبر عدد من الصحفيين والباحثين العرب أن هذه الصورة التي جابت بقاع العالم، تعبرعن مأساة إنسانية حقيقية، بصرف النظرعن أبعادها السياسية وما قد ينتج عن مثل هذه التصرفات من تشرد أسر عدة.

وقال الاستاذ الجامعي الكويتي عبد الله الشايجي إن الصورة “تفطر القلب”.

#صورة_اليوم…تفطر القلب😥

رفع وتسليم رضيع فوق سور المطار العسكري في #كابل وتسليمه لجندي أميركي ضمن عمليات الاجلاء للمواطنين الأميركيين والدبلوماسيين وموظفي السفارة وبعض المتعاونين بعد سيطرة #طالبان على #أفغانستان والهروب الكبير … 😥🧐 pic.twitter.com/JwNihw8aIO — عبدالله الشايجي (@docshayji) August 20, 2021

This couldn't get any worse 💔! People giving up their babies to random soldiers in the hopes the children will be saved. Desperate mothers are throwing babies over the barbed wire to British soldiers inside the #Kabul airport in order to save their lives. #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/V5oRisgNl1 — Srijan (@srijanpalsingh) August 20, 2021

وطالب آخرون بايدن باتخاذ خطوات حقيقية لتفعيل ممر آمن لخروج العائلات الأفغانية الراغبة في الهروب من وطنها في ظل حكم طالبان.

Biden can weather Afghanistan with big ifs including: he can safely evacuate, prevent it from turning into terrorist breeding ground. My TV report for @VOANews @MichaelEOHanlon @TheWilsonCenter @CFR_org @BrookingsInst https://t.co/CVpsMRX83q — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) August 20, 2021

Kabul airport: The images are heart-wrenching and hard to understand: in the chaos outside Kabul’s international airport, footage of babies and children being lifted above surging crowds into the waiting arms of U.S. soldiers perched above blast walls.https://t.co/CojWLAmagx — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) August 20, 2021

I can’t stop thinking about the video of a soldier taking a baby who was lifted above the fence at the Kabul airport by their parents. Who is taking care of the baby? My heart hurts. — Haley Byrd Wilt (@byrdinator) August 20, 2021

وفي سياق متصل، أكد الرائد المتقاعد بول كارول -خلال مقابلة تلفزيونية تداولتها حسابات أمريكية- أنه عمل هو وفريقه على نقل الأفغان عن طريق المطار، وأن الطفل ينعم برعاية كاملة الآن لكنه لم يذكر شيئا عن لم شمله بأسرته.

"A family handed over the barbed wire…a 2-and-a-half-year old baby, which is now under his care": retired major Paul Carroll describes the desperate scenes in Kabul as he and his team work against the clock to get eligible Afghans to the airport and out of Afghanistan. pic.twitter.com/9134ovbWI6 — Power & Politics (@PnPCBC) August 19, 2021

وكانت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العربية والأجنبية قد وثقت الوضع الإنساني في مطار حامد كرازي الدولي بكابل، حيث ما زالت آلاف الأسرالأفغانية تتجمع بحثا عن خروج آمن من أفغانستان تحت حكم طالبان.