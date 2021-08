غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق وحمص.. ولبنان يرسل شكوى للأمم المتحدة

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، وأن دفاعاتها الجوية “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إنه بُعيد الساعة 23:00 (08.00 بتوقيت غرينتش) من ليل الخميس “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص”.

ونشرت سانا صورًا قالت إنها عملية التصدي لتلك الأهداف المعادية، ونقلت عن المصدر قوله أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان”.

وفي لبنان، أفادت وسائل إعلام أن صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية-السورية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكرت رويترز أنه أمكن سماع صوت الطائرات في بيروت وما حولها، في حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير.

ونددت زينة عكر وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بالهجوم قائلة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية “خرقت الأجواء اللبنانية بشكل فاضح وعلى علو منخفض واحدثت حالة هلع وسط المواطنين”.

وقالت إن الهجوم ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

ودعت الأمم المتحدة إلى منع إسرائيل من تنفيذ ضربات جوية على سوريا عبر المجال الجوي اللبناني. وذكرت الوزيرة أنها أرسلت شكوى للمنظمة الدولية.

Civilian aircraft heading towards Beirut airport were affected during the Israeli Air Strike on Syria. pic.twitter.com/6c0kwHsP6H

