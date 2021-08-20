ضحايا ومفقودون في انهيار عقار مأهول بالسكان شمالي مصر (فيديو)

انهار عقار مكون من 5 طوابق في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي مصر، مساء أمس الخميس، مما أسفر عن وقوع ضحايا، بينما لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة رجل سبعيني مقيم في العقار وجثمان امرأة، وجثة مهندس (39 عامًا) تصادف مروره في الشارع لحظة انهيار العقار، كما تمكنت من انتشال أحد المصابين.

كما عثر مسعفان على 23 ألف جنيه أثناء نقل الجثث من أسفل عقار دمنهور المنهار، وقاما بتسليمها للجهات المعنية.

وأفادت تقارير محلية بأن العقار مأهول بالسكان وتسكن به 6 أسر، وكان غالبيتهم خارج المنزل أثناء انهياره.

قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار بـ #دمنهور في #البحيرة pic.twitter.com/acZ36Tu84Z — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 19, 2021

بدروه، وجه محافظ البحيرة بإخلاء 3 عقارات مجاورة للمنزل المنهار تحسبًا لأي سقوط آخر محتمل، وفرض كرودن أمني بالمكان.

والعقار لم يصدر له أي قرار إزالة حيث تشير الشواهد أن حالته الخارجية كانت جيدة.

لكن المحافظ أكد أنه سيتم مراجعة كافة العقارات القديمة من قبل لجنة العقارات الآيلة للسقوط.

وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات لأسباب عدة كالبناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء.