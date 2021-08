سجلت رقما قياسيا.. طائرة النقل العسكرية الأمريكية حملت 823 أفغانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن طائرة النقل العسكرية التي أقلعت الأحد الماضي من كابل واشتهرت بصورة لمئات الأفغان المكدسين داخلها، حملت على متنها عددا غير مسبوق بلغ 823 مسافرا.

وكانت التقديرات الأولية قد أفادت بوجود 640 أفغانيا نقلوا في متن حافلات صغيرة فوق المدرج، لكنّه تبين لاحقا أنه لم يتم أخذ في الحسبان 183 طفلاً كانوا يجلسون في أحضان أهاليهم، وفق توضيح صادر عن القيادة الجوية العسكرية.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورة هؤلاء الأفغان، بعضهم يحمل أمتعة والبعض يُرضع أطفالا برضاعات اصطناعية.

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc

— Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021