سجلت رقما قياسيا.. طائرة النقل العسكرية الأمريكية حملت 823 أفغانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن طائرة النقل العسكرية التي أقلعت الأحد الماضي من كابل واشتهرت بصورة لمئات الأفغان المكدسين داخلها، حملت على متنها عددا غير مسبوق بلغ 823 مسافرا.

وكانت التقديرات الأولية قد أفادت بوجود 640 أفغانيا نقلوا في متن حافلات صغيرة فوق المدرج، لكنّه تبين لاحقا أنه لم يتم أخذ في الحسبان 183 طفلاً كانوا يجلسون في أحضان أهاليهم، وفق توضيح صادر عن القيادة الجوية العسكرية.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورة هؤلاء الأفغان، بعضهم يحمل أمتعة والبعض يُرضع أطفالا برضاعات اصطناعية.

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc — Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021

ويعدّ هذا الرقم قياسياً بالنسبة لطائرة نقل عسكرية من طراز (سي-17 غلوب ماستر)، لأنه يمثّل أكثر من ضعف قدرتها الاستيعابية.

ونقلت شركة بوينج المصنعة لهذه الطائرات، أن الطائرة (سي-17 جلوب ماستر 3) حمولتها 134 راكبا يشغلون 54 مقعدا على الجانبين و80 يجلسون على منصات صغيرة على الأرض.

وكان الكثير من الركاب قد تسلقوا جسم الطائرة عبر سلم بباب غير مفتوح بشكل كامل قبل أن تنطلق الطائرة في رحلتها إلى قطر، في واحدة من أكبر حمولات الركاب على الإطلاق بهذه الطائرات، حسبما أفاد موقع (دفنس وان) الأمريكي لأخبار الدفاع والأمن.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية أن الطائرة “نقلت بسلام 823 أفغانياً من مطار حامد كرزاي الدولي”، وذلك في محاولة للتقليل من جو التسرع والفوضى الذي ساد عمليات الإجلاء.

وقال الجنرال هانك تيلور نيابة عن البنتاغون إن هذه الصورة “تشهد على إنسانية جنودنا في مهمتهم”.